Χότζα: «Η Σκεντερμπέου κλείνει τον αρχηγό της U-19 του Παναιτωλικού», γράφουν στην Αλβανία
Δημοσιεύματα από την Αλβανία υποστηρίζουν πως ο Ντέιβιντ Χότζα οδεύει προς επαναπατρισμό. Όπως αναφέρει το «Korça Boom» η Σκεντερμπέου είναι κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του νεαρού επιθετικού, τον οποίον είδαν σε φιλικό που έπαιξαν με την U-19 του Παναιτωλικού, στην οποία ήταν αρχηγός.
«Το "Korça Boom" αποκαλύπτει ότι η ερυθρόλευκη ομάδα πλησιάζει τον επιθετικό, ο οποίος σε 33 αγώνες με την ομάδα νέων σημείωσε 13 γκολ και έδωσε 3 ασίστ.
Το 2025, ο Χότζα υπέγραψε επίσης επαγγελματικό συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα του Παναιτωλικού, ενώ μένει να δούμε αν πρόκειται απλώς για δανεισμό από τον ελληνικό σύλλογο, ή αν έχουμε να κάνουμε με συμφωνία αποδέσμευσης του 19χρονου, ο οποίος συμμετέχει και στην εθνική ομάδα της Αλβανίας», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.
Δείτε ΕπίσηςΠαναιτωλικός: Η περίπτωση Ανρί και ο «φάκελος» φορ
O ύψους 1,93μ. φορ έχει κάνει τέσσερις εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Τίτορμου, ενώ το συμβόλαιο του έχει ισχύ έως το 2025.
According to local media, 19-year-old Dejvid Hoxha is set to join Skenderbeu Korça.— Albanian Football Scout 🇦🇱 (@FootballAlbXI) August 10, 2026
Hoxha joins from Panetolikos in Greece, where he has already made a few appearances in the Greek league.🇬🇷
As Hoxha holds an Albanian passport in addition to his Greek one, he would qualify under… pic.twitter.com/Dq90fW0tre
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.