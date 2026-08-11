Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αλβανία η Σκεντερμπέου είναι κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Ντέιβιντ Χότζα από τον Παναιτωλικό.

Δημοσιεύματα από την Αλβανία υποστηρίζουν πως ο Ντέιβιντ Χότζα οδεύει προς επαναπατρισμό. Όπως αναφέρει το «Korça Boom» η Σκεντερμπέου είναι κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του νεαρού επιθετικού, τον οποίον είδαν σε φιλικό που έπαιξαν με την U-19 του Παναιτωλικού, στην οποία ήταν αρχηγός.

«Το "Korça Boom" αποκαλύπτει ότι η ερυθρόλευκη ομάδα πλησιάζει τον επιθετικό, ο οποίος σε 33 αγώνες με την ομάδα νέων σημείωσε 13 γκολ και έδωσε 3 ασίστ.

Το 2025, ο Χότζα υπέγραψε επίσης επαγγελματικό συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα του Παναιτωλικού, ενώ μένει να δούμε αν πρόκειται απλώς για δανεισμό από τον ελληνικό σύλλογο, ή αν έχουμε να κάνουμε με συμφωνία αποδέσμευσης του 19χρονου, ο οποίος συμμετέχει και στην εθνική ομάδα της Αλβανίας», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

O ύψους 1,93μ. φορ έχει κάνει τέσσερις εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Τίτορμου, ενώ το συμβόλαιο του έχει ισχύ έως το 2025.