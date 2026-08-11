O Ινγκεμπρίγκτσεν παρέμεινε αήττητος, με 7ο χρυσό μετάλλιο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!

Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν για 3η φορά έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στα 5.000μ., παρέμεινε αήττητος στα ευρωπαϊκά ανοιχτού στίβου, ενώ συνολικά έφθασε στα 24 χρυσά μετάλλια σε πρωταθλήματα στη «γηραιά» ήπειρο!

Τι κι αν προερχόταν από επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα του αριστερού ποδιού τον Ιανουάριο, τι κι αν είχε να αγωνιστεί 11 σχεδόν μήνες, ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν πήγε στο Μπέρμιγχαμ κι είχε τον τρόπο να φθάσει στον θρίαμβο στα 5.000μ., να παραμείνει αήττητος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, φθάνοντας στα επτά χρυσά μετάλλια, που τον κάνουν τον πιο επιτυχημένο αθλητή στην ιστορία τους.

Κι αν προσθέσουμε τα άλλα επτά χρυσά μετάλλια στα ευρωπαϊκά κλειστού στίβου, τα δύο σε ευρωπαϊκό εφήβων κι άλλα οκτώ στα ευρωπαϊκά ανωμάλου δρόμου, η συνολική συγκομιδή φθάνει στα 24 χρυσά μετάλλια!

Ο 26χρονος Νορβηγός, με νταμπλ στα 1.500μ. και στα 5.000μ. στο Βερολίνο το 2018, στο Μόναχο το 2022 και στη Ρώμη το 2024, στον τελικό των 5.000μ. στο Μπέρμιγχαμ έδειξε μια τεράστια αρετή, την υπομονή, έμεινε στην εσωτερική ακολουθώντας το ρυθμό του Γάλλου, Τζίμι Γκρεσιέ και στην τελική ευθεία βρήκε το χώρο, να κάνει το ξεπέταγμα και με 13:15.29 να φθάσει στην πιο επίπονη νίκη της καριέρας του.

Ο Γερμανός, Φλόριαν Μπρεμ, πήρε το ασημένιο μετάλλιο σε 13:15.60, το χάλκινο ο Γάλλος, Ετιέν Νταγκινό με 13:16.09, αφήνοντας εκτός βάθρου τον Γκρεσιέ (13:16.36).

H Τζέσικα Σίλντερ 3ο διαδοχικό τίτλο στη σφαιροβολία

Η Τζέσικα Σίλντερ επέκτεινε την κυριαρχία της στη σφαιροβολία, καθώς μετά το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Μπέρνιγχαμ.

Η 28χρονη από την Ολλανδία ήταν η μοναδική που πέρασε τα 20 μέτρα, φθάνοντας στα 20,73μ. στην 6η βολή της.

Η συμπατριώτισσά της Τζόριντ φαν Κλίνκεν πήρε το ασημένιο μετάλλιο με ατομικό ρεκόρ στα 19,64μ., ενώ η ολυμπιονίκης στο Παρίσι, η Γερμανίδα, μετά τη Ρώμη, πήρε και τώρα το χάλκινο μετάλλιο με 19,50μ.