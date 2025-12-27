Ο προπονητής της Παρτίζαν Ζόαν Πενιαρόγια ρωτήθηκε για τη μη χρησιμοποίηση του Τζαμπάρι Πάρκερ και ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του.

Η Παρτίζαν διαλύθηκε από την Μακάμπι στο Βελιγράδι και το γήπεδο έβραζε με τον κόσμο να αποδοκιμάζει τους παίκτες σε μια ατμόσφαιρα που δείχνει πολύ άρρωστη. Ωστόσο, υπήρχε ένας παίκτης από το ρόστερ των Σέρβων που δεν πάτησε καθόλου παρκέ και αποδοκιμάστηκε έντονα τόσο κατά την παρουσίαση των ομάδων, όσο και κατά την αποχώρηση του στο τέλος του αγώνα.

Ο λόγος για τον Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος φαίνεται πως δύσκολα θα μπορέσει να σταθεί και να βοηθήσει το επόμενο διάστημα. Όταν ρωτήθηκε ο Πενιαρόγια για τη μη χρησιμοποίηση του κόντρα στους Ισραηλινούς έδωσε μια απάντηση που ανέδειξε το πρόβλημα της Παρτίζαν με τον παίκτη.

«Είναι παίκτης της Παρτιζάν και αυτή είναι μια τεχνική απόφαση. Δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα μαζί του, αυτή είναι μια τεχνική απόφαση. Αν μείνει στο ρόστερ, θα παίξει» εξήγησε με σαφήνεια ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος αν μη τι άλλο άφησε να εννοηθεί πως τίποτε δεν είναι σίγουρο για τον Τζαμπάρι Πάρκερ.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ από την ημέρα που αποχώρησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φάνηκε ξεκάθαρα πως ήταν ένας από τους παίκτες που ο κόσμος θεώρησε υπαίτιους της κακής αγωνιστικής εικόνας της ομάδας. Και φροντίζει να το εκφράζει με έντονο τρόπο σε κάθε παιχνίδι. Βέβαια, μετά την αντιπαράθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς με την εξέδρα στο τέλος του αγώνα το περιβάλλον θα γίνει πολύ δύσκολο και για τον Αμερικανό σέντερ.

