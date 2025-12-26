Ο Ταϊρίκ Τζόουνς παραλίγο να… πιαστεί στα χέρια με φιλάθλους της Παρτίζαν έπειτα τη συντριβή της ομάδας του από τη Μακάμπι, με τους ψυχραιμότερος να επεμβαίνουν.

Το χάος συνεχίζεται στη Παρτίζαν μετά τη νέα ήττα από τη Μακάμπι (87-112) στο Βελιγράδι για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, απειλήθηκε μεγάλη σύρραξη με τους οπαδούς των γηπεδούχων να αποδοκιμάζουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς και όλη την αποστολή της σερβικής ομάδας.

Μάλιστα, η κατάσταση πήγε να ξεφύγει, αφού φαίνεται ο Τζόουνς εκνευρισμένος να καλεί συγκεκριμένη μερίδα οπαδών να τα πούνε τετ-α-τετ.

Ευτυχώς αυτό δε συνέβη και με τη βοήθεια των ψυχραιμότερων ηρέμησαν τα πνεύματα, καθώς ο Αμερικανός κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια με έντονες αποδοκιμασίες.

Το βίντεο με την ένταση ανάμεσα σε Τζόουνς και οπαδούς: