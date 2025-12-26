Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου διαγνώστηκαν με γρίπη Α, θέτοντας εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του αγώνα με το Μαρούσι.

Συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς μόλις μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ένα σοβαρό πρόβλημα έπληξε την πλειοψηφία της ομάδας.

Συγκεκριμένα, οκτώ αθλητές και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου διαγνώστηκαν με γρίπη Α, καθιστώντας πολύ δύσκολη τη διεξαγωγή της αυριανής (27/12) αναμέτρησης με το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL. Αν αναβληθεί το παιχνίδι θα μετατεθεί είτε για τη Δευτέρα 29 είτε για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Οι «πράσινοι» έχουν θέσει σε πρώτο πλάνο, όπως είναι λογικό, την προστασία της υγείας παικτών και προσωπικού, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με τον αγωνιστικό προγραμματισμό του «τριφυλλιού».