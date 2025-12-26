Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, το Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός και η Boxing Day
Στις αθλητικές μεταδόσεις, η 18η αγωνιστική της Euroleague ξεκινά σήμερα, Παρασκευή (26/12) με τρεις αναμετρήσεις. Αυτή που ξεχωρίζει είναι το Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός, που είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports prime.
Νωρίτερα, στις 19:00, η Παρτίζαν υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ( Nova Sports start) και στις 20:30, η Μονακό φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports 4).
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δράσης στην Ευρωλίγκα, ακολουθεί στις 23:00 το Gazz Floor by Novibet στο Youtube του Gazzetta για όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Στο ποδόσφααιρο, με μία μόλις αναμέτρηση η σημερινή Boxing Day στην Αγγλία. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί τη Νιούκαστλ στη 18η αγωνιστική της Premier League στις 22:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Νοva Sports Premier League.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Αίγυπτος - Νότια Αφρική (17:00, ΕΡΤ2)
- Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:00, Nova Sports start)
- Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης (20:30, Nova Sports 4)
- Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός (21:30, Nova Sports prime)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιούκαστλ (22:00, Nova Sports Premier League)
- Gazz Floor powered by Novibet (23:00, Gazzetta Youtube)
