Μπαρτζώκας για Μόρις: «Είναι έξυπνος και έμπειρος, μας ανεβάζει ένα επίπεδο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς με τη Βίρτους (26/12) και στάθηκε στον Μόντε Μόρις.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας με τη Βίρτους (26/12, 21:30) για την 18η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κατά την αναχώρηση της ομάδας και στάθηκε στον επαγγελματισμό των παικτών του, αλλά και στον Μόντε Μόρις που είναι πολύ έμπειρος παίκτης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το πόσο εύκολο είναι να βγάλεις από το μυαλό των παικτών ότι αφήνουν πίσω τις οικογένειες τους για να παίξουν ένα δύσκολο ματς: «Δεν διαπίστωσα κάποια αδιαφορία ή πνευματική κόπωση στην προπόνηση. Νομίζω ότι παίκτες που βρίσκονται πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο είναι συνειδητοποιημένοι. Είναι σίγουρα μια μέρα που όλοι θέλουν να είναι με τις οικογένειες τους αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε».

Για τη Βίρτους: «Να παίξουμε όλοι σε καλό επίπεδο. Έχουμε μεγάλη βελτίωση, στα τελευταία ματς έχουμε σκοράρει 101 πόντους με περισσότερες ασίστ, δημιουργώντας περισσότερα ανοιχτά spot-up. Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και σε επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα, νομίζω θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε. Είμαστε νωρίς, σε κάθε περίπτωση, κάθε νίκη είναι σημαντική, μην το παραβλέπουμε αυτό. Όσες περισσότερες νίκες κάνουμε, είναι σημαντικό. Πάντα η προσέγγιση είναι ένα παιχνίδι τη φορά».

Για τον Μόρις: «Είναι πολύ καλύτερα ο Μόντε Μόρις. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή καις την τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο».

🔴🗣️ Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μια μέρα πριν την αυριανή αναμέτρηση των ερυθρόλευκων κόντρα στην Βιρτους!#OlympiacosΒC pic.twitter.com/bAmkNbyefe December 25, 2025