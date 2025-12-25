Παπανικολάου: «Πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα για Μόρις, το πνεύμα των Χριστουγέννων να βοηθήσει και φέτος»

O Kώστας Παπανικολάου στάθηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους αλλά και στον Μόρις.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας με τη Βίρτους (26/12) για την 18η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε κατά την αναχώρηση της ομάδας και στάθηκε στο τι θα πρέπει να αλλάξει η ομάδα του σε σχέση με τα προηγούμενα ματς. Αναφέρθηκε και στον Μόρις.



Για την περσινή νίκη στο Μιλάνο: «Το συζητούσαμε με τον Σάσα αυτό στο αυτοκίνητο που ερχόμασταν. Ευελπιστούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων να βοηθήσει και φέτος και να κάνουμε ένα αντίστοιχο του περσινού. Ξεχάστηκα κιόλας, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία πάνω από όλα σε όλο τον κόσμο, να χαρούν όλοι αυτές τις μέρες με τις οικογένειές τους, με χαμόγελα, με όμορφα συναισθήματα, όμορφες σκέψεις».

Για το τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια: «Είναι μια ομάδα που της αρέσει πάρα πολύ να παίζει έναν physical τύπο παιχνιδιού, να χαλάει το σύστημα της αντίπαλης ομάδας, να κόβει τις εύκολες πάσες, να κάνει deny. Κύριο μέλημα είναι να ματσάρεις αυτή την ενέργεια και να παίζεις στο ίδιο επίπεδο. Έχουμε το ταλέντο και τους παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω, αλλά όλα πρέπει να ξεκινήσουν από αυτό το κομμάτ».

Για Μόρις: «Τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αλλά σαφέστατα χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο για να ενταχθεί, να μάθει το σύστημα της ομάδας, να ρολάρει και να τον μάθουμε και εμείς καλύτερα. Πιστεύω ότι θα είναι σε θέση να βοηθήσει, αλλά για να δούμε όλο το εύρος των ικανοτήτων του θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμα».

Για τον κόσμο που ταξίδεψε μαζί με την αποστολή: «Είναι πολύ όμορφο για εμάς να έχουμε τον κόσμο πλάι μας, είναι ιδανικό ταξίδι για να συνδυάσουν τις γιορτές βλέποντας την αγαπημένη τους ομάδα και ελπίζουμε η πτήση της επιστροφής να είναι με όμορφα συναισθήματα και με χαμόγελα».