Ο «θείος Χουάντσο» έκανε ρεβεγιόν Χριστουγέννων με την οικογένεια Γκραντ

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έφυγαν με το διπλό από το Κάουνας, φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (2/1, 21:15), απολαμβάνοντας τις μέρες ξεκούρασης που τους έδωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Από την πλευρά του, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε ρεβεγιόν Χριστουγέννων μαζί με τον συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Τζέριαν Γκραντ, και την οικογένειά του.

«Η μαγεία των Χριστουγέννων ζει στις στιγμές που ο Θεός μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε… στιγμές που γίνονται αναμνήσεις, ριζωμένες στην αγάπη και που τις κουβαλάμε μαζί μας για πάντα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους» ήταν το μήνυμα του Αμερικανού γκαρντ του Παναθηναϊκού.