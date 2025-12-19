Η οργισμένη αντίδραση του Ναντίρ Ιφί που άφησε άφωνους τους συμπαίκτες του και τον κόσμο στα 4.9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα της Ρεάλ με την Παρί στη Μαδρίτη

Εκτός εαυτού ήταν ο Ναντίρ Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα του συγκλονιστικού αγώνα της Παρί με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Ο γκαρντ της γαλλικής ομάδας που ήταν πολύ άστοχος (είχε 11 πόντους με 1/11 τρίποντα!) πήρε το μεγάλο σουτ στο τέλος όπου απέμεναν 4.9 δευτερόλεπτα και το σκορ ήταν 94-90 για τους γηπεδούχους.

Το σουτ βρήκε σίδερο και ακολούθησε τάιμ άουτ όπου κατευθυνόμενος στον πάγκο ο Ιφί ξέσπασε στις... καρέκλες. Πρώτα κλώτσησε μια καρέκλα και στη συνέχεια έσπρωξε τις υπόλοιπες που βρήκε μπροστά του δημιουργώντας έναν πανικό στον πάγκο της ομάδας του.

Οι συμπαίκτες του έμειναν να τον κοιτούν αποσβολωμένοι, ενώ ο προπονητής του Φρανσέσκο Ταμπελίνι προτίμησε να κατευθυνθεί προς το αγωνιστικό χώρο για να αποφύγει το ενδεχόμενο να αντιπαρατεθεί με τον παίκτη του. Επέλεξε ουσιαστικά να αφήσει μερικά δευτερόλεπτα να περάσουν για να υπάρξει μια αποσυμπίεση στον πάγκο.

Ήταν μια πρωτόγνωρη αντίδραση που μαρτυρά και την πίεση που είχε ο Ναντίρ Ιφί εκείνη τη στιγμή. Ίσως σε όλη αυτή την κατάσταση να έπαιξαν ρόλο και τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποτελεί στόχο της Ρεάλ. Η εμφάνιση του δεν ήταν αυτή που θα ήθελε για να δελεάσει τη «βασίλισσα» και η αντίδραση του μετά από το 1/11 σουτ που είχε από τα 6.75 να ήταν αναμενόμενη...