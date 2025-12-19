Ιφί: Η απίστευτη έκρηξή του στο τάϊμ άουτ
Εκτός εαυτού ήταν ο Ναντίρ Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα του συγκλονιστικού αγώνα της Παρί με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Ο γκαρντ της γαλλικής ομάδας που ήταν πολύ άστοχος (είχε 11 πόντους με 1/11 τρίποντα!) πήρε το μεγάλο σουτ στο τέλος όπου απέμεναν 4.9 δευτερόλεπτα και το σκορ ήταν 94-90 για τους γηπεδούχους.
Το σουτ βρήκε σίδερο και ακολούθησε τάιμ άουτ όπου κατευθυνόμενος στον πάγκο ο Ιφί ξέσπασε στις... καρέκλες. Πρώτα κλώτσησε μια καρέκλα και στη συνέχεια έσπρωξε τις υπόλοιπες που βρήκε μπροστά του δημιουργώντας έναν πανικό στον πάγκο της ομάδας του.
Οι συμπαίκτες του έμειναν να τον κοιτούν αποσβολωμένοι, ενώ ο προπονητής του Φρανσέσκο Ταμπελίνι προτίμησε να κατευθυνθεί προς το αγωνιστικό χώρο για να αποφύγει το ενδεχόμενο να αντιπαρατεθεί με τον παίκτη του. Επέλεξε ουσιαστικά να αφήσει μερικά δευτερόλεπτα να περάσουν για να υπάρξει μια αποσυμπίεση στον πάγκο.
Ήταν μια πρωτόγνωρη αντίδραση που μαρτυρά και την πίεση που είχε ο Ναντίρ Ιφί εκείνη τη στιγμή. Ίσως σε όλη αυτή την κατάσταση να έπαιξαν ρόλο και τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποτελεί στόχο της Ρεάλ. Η εμφάνιση του δεν ήταν αυτή που θα ήθελε για να δελεάσει τη «βασίλισσα» και η αντίδραση του μετά από το 1/11 σουτ που είχε από τα 6.75 να ήταν αναμενόμενη...
El cabreo de Nadir Hifi en el tiempo muerto, después de haber fallado su triple, a 4,9 segundos del final, con 94-90 en el marcador para el Real Madrid. 😳 pic.twitter.com/UJmS8aDkpK— Noelia Gómez Mira (@noeliagomezm) December 18, 2025
