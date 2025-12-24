Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στο εξοντωτικό πρόγραμμα της Euroleague.

Θέση στο θέμα του μαραθωνίου της Euroleague και των πολλών αγώνων που οδηγούν σε μεγάλη καταπόνηση τους παίκτες πήρε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Λιθουανός τεχνικός έδειξε τον εκνευρισμό του μιλώντας γι’ αυτό το ζήτημα μετά τη νίκη της ομάδας του στο... νήμα κόντρα στην Μπαρτσελόνα, για την 18η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στο φινάλε της Καταλανικής ομάδας, αλλά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εστίασε στην επιβάρυνση που δέχονται οι παίκτες και οδηγεί σε συχνούς τραυματισμούς.

«Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στο μπάσκετ γενικότερα, δεν μπορούμε να παίξουμε πέντε παιχνίδια σε εννέα ημέρες, και κατά τη διάρκεια της σεζόν υπάρχουν τέσσερις τέτοιες στιγμές. Σε ορισμένες καταστάσεις, οι παίκτες είναι απλώς "τελειωμένοι", στο μυαλό και στο σώμα, βρίσκονται στο αποκορύφωμα της εξάντληση» είπε εμφανώς ενοχλημένος ο τεχνικός της Φενέρμπαχτσε.

Και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, συμπλήρωσε: «Ο Ουίλμπεκιν πήγε στον γιατρό. Θα δούμε αν μπορεί να επιστρέψει σύντομα στο γήπεδο και να ξεκινήσει κάποια προπόνηση. Ο Γιάντουνεν πιθανότατα χρειάζεται μερικές μέρες ακόμα. Νομίζω ότι ο Μπιτίμ πιθανότατα θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες».

Πληθαίνουν οι φωνές τον τελευταίο καιρό για το δύσκολο πρόγραμμα και τα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, γεγονός που ίσως οδηγήσει στο άμεσο μέλλον και σε αλλαγή του format της διοργάνωσης.

