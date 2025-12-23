Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71: Ο Μπόλντγουιν έκρινε τη ματσάρα!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν «ξέρανε» την Μπαρτσελόνα με 3/3 βολές στα 10.6" και το μπλοκ στον Κέβιν Πάντερ, κλειδώνοντας τη νίκη της Φενέρμπαχτσε με 72-71!

Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει με το πόδι στο γκάζι, φτάνοντας τις οκτώ νίκες στους τελευταίους εννέα αγώνες στη EuroLeague, έπειτα από το 72-71 επί της Μπαρτσελόνα στην Ulker Sports Arena, για τη 18η αγωνιστική της regular season!

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ήταν εκείνος που «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κερδίζοντας φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο στα 10.6", σημειώνοντας 3/3 βολές και στη συνέχεια κάνοντας το μπλοκ στον Κέβιν Πάντερ, στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα.

Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Η Φενέρμπαχτσε κράτησε την Μπαρτσελόνα στους 13 πόντους στην πρώτη περίοδο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (8π.) και παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ απέναντι στους Καταλανούς, που επέμειναν δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 1/7 τρίποντα και κάνοντας τέσσερα λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο η Φενέρ πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 35-33, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (13π.) να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα.

 

Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Κέβιν Πάντερ (16π., 3/6 τρίπ.). Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τη Φενέρμπαχτσε να διατηρεί ισχνό προβάδισμα στο φινάλε της τρίτης περιόδου (53-52, 30'). Ακολούθως, ο Ντάριο Μπριθουέλα έδωσε λύσεις στην επίθεση των «μπλαουγκράνα», που προηγήθηκαν με 61-66 στο 37'. Η Φενέρμπαχτσε απάντησε με δύο συνεχόμενα τρίποντα των Μπιμπέροβιτς και Χολ για το 67-66, μέσα σε πανδαιμόνιο. Πάντως, ο Γιαν Βέσελι διαμόρφωσε το 69-71 στα 23", όμως ο Γουέιντ Μπόλντγουιν κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο από τον Μάιλς Κέιλς στα 10.6". Ο γκαρντ της Φενέρμπαχτσε ευστόχησε και στις τρεις βολές για το 72-71 και στη συνέχεια μπλόκαρε τον Πάντερ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους!

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 35-33, 53-52, 72-71.

Ο MVP: Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν είχε τον τελευταίο λόγο απέναντι στην Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας 15 πόντους (4/10 δίποντα, 7/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25:18.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντάριο Μπριθουέλα μέτρησε 19 πόντους (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 18:22.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρ έφτασε στη νίκη μολονότι είχε 12 ασίστ για 15 λάθη.

Fenerbahce Beko Istanbul2FG3FGFTREB
PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0A. Bacot Jr.08:0900/20.0%0/10.0%0/00.0%10112103-4
1M. Birsen03:1500/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000-1
2W. Baldwin Iv25:18154/1040.0%0/10.0%7/7100.0%1232121213
4N. Melli *29:5060/10.0%2/366.7%0/20.0%28102000216
8T. Horton Tucker *30:10165/862.5%0/10.0%6/875.0%1012130214
10M. Mahmutoglu00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
11B. Boston Jr.14:1500/00.0%0/00.0%0/00.0%224001012
13T. Biberovic *29:51165/683.3%1/812.5%3/3100.0%2571120314
20D. Hall *27:48111/425.0%3/475.0%0/00.0%044402016
32A. Zagars00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
50B. Colson16:1121/1100.0%0/00.0%0/00.0%033000002
92K. Birch *15:1362/450.0%0/00.0%0/00.0%325222002
TOTAL200:007218/3748.6%6/1833.3%18/2475.0%1227391261531680
FC Barcelona2FG3FGFTREB
PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0K. Punter *28:24203/933.3%4/757.1%2/2100.0%0112220017
2J. Marcos04:2430/00.0%1/333.3%0/00.0%011100002
3M. Cale26:1342/450.0%0/20.0%0/00.0%224300137
5M. Norris *23:34111/1100%3/650%0/00%123021039
6J. Vesely *24:4283/650%0/00%2/2100%3250300410
8D. Brizuela18:22195/771.4%3/650%0/00%0110100018
13T. Satoransky *27:1900/30%0/30%0/00%01140212-2
14W. Hernangomez14:5742/450%0/00%0/00%189002028
19Y. Fall00:0000/00%0/00%0/00%000000000
20N. Laprovittola15:2621/1100%0/40%0/00%011602032
41S. Keita00:0000/00%0/00%0/00%000000000
44J. Parra16:3900/10%0/00%0/00%224110002
TOTAL200:007117/3647.2%11/3135.5%4/4100%1022321791021876
     

