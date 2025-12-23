Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν «ξέρανε» την Μπαρτσελόνα με 3/3 βολές στα 10.6" και το μπλοκ στον Κέβιν Πάντερ, κλειδώνοντας τη νίκη της Φενέρμπαχτσε με 72-71!

Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει με το πόδι στο γκάζι, φτάνοντας τις οκτώ νίκες στους τελευταίους εννέα αγώνες στη EuroLeague, έπειτα από το 72-71 επί της Μπαρτσελόνα στην Ulker Sports Arena, για τη 18η αγωνιστική της regular season!

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ήταν εκείνος που «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κερδίζοντας φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο στα 10.6", σημειώνοντας 3/3 βολές και στη συνέχεια κάνοντας το μπλοκ στον Κέβιν Πάντερ, στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα.

Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Η Φενέρμπαχτσε κράτησε την Μπαρτσελόνα στους 13 πόντους στην πρώτη περίοδο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (8π.) και παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ απέναντι στους Καταλανούς, που επέμειναν δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 1/7 τρίποντα και κάνοντας τέσσερα λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο η Φενέρ πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 35-33, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (13π.) να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα.

Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Κέβιν Πάντερ (16π., 3/6 τρίπ.). Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τη Φενέρμπαχτσε να διατηρεί ισχνό προβάδισμα στο φινάλε της τρίτης περιόδου (53-52, 30'). Ακολούθως, ο Ντάριο Μπριθουέλα έδωσε λύσεις στην επίθεση των «μπλαουγκράνα», που προηγήθηκαν με 61-66 στο 37'. Η Φενέρμπαχτσε απάντησε με δύο συνεχόμενα τρίποντα των Μπιμπέροβιτς και Χολ για το 67-66, μέσα σε πανδαιμόνιο. Πάντως, ο Γιαν Βέσελι διαμόρφωσε το 69-71 στα 23", όμως ο Γουέιντ Μπόλντγουιν κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο από τον Μάιλς Κέιλς στα 10.6". Ο γκαρντ της Φενέρμπαχτσε ευστόχησε και στις τρεις βολές για το 72-71 και στη συνέχεια μπλόκαρε τον Πάντερ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους!

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 35-33, 53-52, 72-71.

Ο MVP: Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν είχε τον τελευταίο λόγο απέναντι στην Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας 15 πόντους (4/10 δίποντα, 7/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25:18.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντάριο Μπριθουέλα μέτρησε 19 πόντους (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 18:22.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρ έφτασε στη νίκη μολονότι είχε 12 ασίστ για 15 λάθη.

Fenerbahce Beko Istanbul 2FG 3FG FT REB Player MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 A. Bacot Jr. 08:09 0 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 3 -4 1 M. Birsen 03:15 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 W. Baldwin Iv 25:18 15 4/10 40.0% 0/1 0.0% 7/7 100.0% 1 2 3 2 1 2 1 2 13 4 N. Melli * 29:50 6 0/1 0.0% 2/3 66.7% 0/2 0.0% 2 8 10 2 0 0 0 2 16 8 T. Horton Tucker * 30:10 16 5/8 62.5% 0/1 0.0% 6/8 75.0% 1 0 1 2 1 3 0 2 14 10 M. Mahmutoglu 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 B. Boston Jr. 14:15 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 0 1 0 1 2 13 T. Biberovic * 29:51 16 5/6 83.3% 1/8 12.5% 3/3 100.0% 2 5 7 1 1 2 0 3 14 20 D. Hall * 27:48 11 1/4 25.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0 4 4 4 0 2 0 1 6 32 A. Zagars 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 B. Colson 16:11 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 92 K. Birch * 15:13 6 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 2 5 2 2 2 0 0 2 TOTAL 200:00 72 18/37 48.6% 6/18 33.3% 18/24 75.0% 12 27 39 12 6 15 3 16 80