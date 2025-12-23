Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει με το πόδι στο γκάζι, φτάνοντας τις οκτώ νίκες στους τελευταίους εννέα αγώνες στη EuroLeague, έπειτα από το 72-71 επί της Μπαρτσελόνα στην Ulker Sports Arena, για τη 18η αγωνιστική της regular season!
Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ήταν εκείνος που «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κερδίζοντας φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο στα 10.6", σημειώνοντας 3/3 βολές και στη συνέχεια κάνοντας το μπλοκ στον Κέβιν Πάντερ, στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα.
Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Η Φενέρμπαχτσε κράτησε την Μπαρτσελόνα στους 13 πόντους στην πρώτη περίοδο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (8π.) και παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ απέναντι στους Καταλανούς, που επέμειναν δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 1/7 τρίποντα και κάνοντας τέσσερα λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο η Φενέρ πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 35-33, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (13π.) να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα.
Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Κέβιν Πάντερ (16π., 3/6 τρίπ.). Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τη Φενέρμπαχτσε να διατηρεί ισχνό προβάδισμα στο φινάλε της τρίτης περιόδου (53-52, 30'). Ακολούθως, ο Ντάριο Μπριθουέλα έδωσε λύσεις στην επίθεση των «μπλαουγκράνα», που προηγήθηκαν με 61-66 στο 37'. Η Φενέρμπαχτσε απάντησε με δύο συνεχόμενα τρίποντα των Μπιμπέροβιτς και Χολ για το 67-66, μέσα σε πανδαιμόνιο. Πάντως, ο Γιαν Βέσελι διαμόρφωσε το 69-71 στα 23", όμως ο Γουέιντ Μπόλντγουιν κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο από τον Μάιλς Κέιλς στα 10.6". Ο γκαρντ της Φενέρμπαχτσε ευστόχησε και στις τρεις βολές για το 72-71 και στη συνέχεια μπλόκαρε τον Πάντερ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους!
Τα δεκάλεπτα: 17-13, 35-33, 53-52, 72-71.
Ο MVP: Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν είχε τον τελευταίο λόγο απέναντι στην Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας 15 πόντους (4/10 δίποντα, 7/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25:18.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντάριο Μπριθουέλα μέτρησε 19 πόντους (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 18:22.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρ έφτασε στη νίκη μολονότι είχε 12 ασίστ για 15 λάθη.
|Fenerbahce Beko Istanbul
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|A. Bacot Jr.
|08:09
|0
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|3
|-4
|1
|M. Birsen
|03:15
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|2
|W. Baldwin Iv
|25:18
|15
|4/10
|40.0%
|0/1
|0.0%
|7/7
|100.0%
|1
|2
|3
|2
|1
|2
|1
|2
|13
|4
|N. Melli *
|29:50
|6
|0/1
|0.0%
|2/3
|66.7%
|0/2
|0.0%
|2
|8
|10
|2
|0
|0
|0
|2
|16
|8
|T. Horton Tucker *
|30:10
|16
|5/8
|62.5%
|0/1
|0.0%
|6/8
|75.0%
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|0
|2
|14
|10
|M. Mahmutoglu
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|B. Boston Jr.
|14:15
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|13
|T. Biberovic *
|29:51
|16
|5/6
|83.3%
|1/8
|12.5%
|3/3
|100.0%
|2
|5
|7
|1
|1
|2
|0
|3
|14
|20
|D. Hall *
|27:48
|11
|1/4
|25.0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|4
|0
|2
|0
|1
|6
|32
|A. Zagars
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|50
|B. Colson
|16:11
|2
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|92
|K. Birch *
|15:13
|6
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|2
|5
|2
|2
|2
|0
|0
|2
|TOTAL
|200:00
|72
|18/37
|48.6%
|6/18
|33.3%
|18/24
|75.0%
|12
|27
|39
|12
|6
|15
|3
|16
|80
|FC Barcelona
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|K. Punter *
|28:24
|20
|3/9
|33.3%
|4/7
|57.1%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|2
|2
|2
|0
|0
|17
|2
|J. Marcos
|04:24
|3
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|M. Cale
|26:13
|4
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|2
|4
|3
|0
|0
|1
|3
|7
|5
|M. Norris *
|23:34
|11
|1/1
|100%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|0
|3
|9
|6
|J. Vesely *
|24:42
|8
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|2
|5
|0
|3
|0
|0
|4
|10
|8
|D. Brizuela
|18:22
|19
|5/7
|71.4%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|18
|13
|T. Satoransky *
|27:19
|0
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|0
|2
|1
|2
|-2
|14
|W. Hernangomez
|14:57
|4
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|8
|9
|0
|0
|2
|0
|2
|8
|19
|Y. Fall
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|N. Laprovittola
|15:26
|2
|1/1
|100%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|6
|0
|2
|0
|3
|2
|41
|S. Keita
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|44
|J. Parra
|16:39
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|TOTAL
|200:00
|71
|17/36
|47.2%
|11/31
|35.5%
|4/4
|100%
|10
|22
|32
|17
|9
|10
|2
|18
|76
