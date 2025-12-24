Ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας του στο Κάουνας και την επιστροφή από το -15.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει γερά το γκάζι σε αυτό το σημείο της σεζόν, καθώς διανύει το πιο πειστικό του διάστημα στη φετινή EuroLeague. Οι «πράσινοι» έχουν χτίσει ένα σερί σημαντικών νικών, μετά τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ επισφράγισαν την ανοδική τους πορεία με το σπουδαίο «διπλό» επί της Ζάλγκιρις.

Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε το video από την ομιλία του Άταμαν στα αποδυτήρια μετά το τέλος, με τον Τούρκο head coach να στέκεται στον χαρακτήρα της ομάδας του.

«Καλή δουλειά, δεν είναι εύκολο σε αυτή την έδρα να βρίσκεσαι πίσω με 15 πόντους και στη συνέχεια να αλλάζεις το παιχνίδι. Όταν όμως κάνουμε τη διαφορά και επιθετικά, βρίσκουμε σκορ. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Αλλάξαμε το παιχνίδι, πάμε», ανέφερε.

Εκεί οι παίκτες ζήτησαν να μάθουν πόσες μέρες θα έχουν ρεπό, με τον Τούρκο προπονητή να απαντά πως έχουν ακόμα μέρες μπροστά τους.