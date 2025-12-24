Άταμαν: Η απάντηση του στους παίκτες για τα ρεπό μετά το διπλό στο Κάουνας
Ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει γερά το γκάζι σε αυτό το σημείο της σεζόν, καθώς διανύει το πιο πειστικό του διάστημα στη φετινή EuroLeague. Οι «πράσινοι» έχουν χτίσει ένα σερί σημαντικών νικών, μετά τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ επισφράγισαν την ανοδική τους πορεία με το σπουδαίο «διπλό» επί της Ζάλγκιρις.
Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε το video από την ομιλία του Άταμαν στα αποδυτήρια μετά το τέλος, με τον Τούρκο head coach να στέκεται στον χαρακτήρα της ομάδας του.
«Καλή δουλειά, δεν είναι εύκολο σε αυτή την έδρα να βρίσκεσαι πίσω με 15 πόντους και στη συνέχεια να αλλάζεις το παιχνίδι. Όταν όμως κάνουμε τη διαφορά και επιθετικά, βρίσκουμε σκορ. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Αλλάξαμε το παιχνίδι, πάμε», ανέφερε.
Εκεί οι παίκτες ζήτησαν να μάθουν πόσες μέρες θα έχουν ρεπό, με τον Τούρκο προπονητή να απαντά πως έχουν ακόμα μέρες μπροστά τους.
A huge away win built on character, defense, and belief. ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 24, 2025
Nothing easy. Nothing given. Everything earned.
And as Coach Ergin Ataman said… there’s a lot of life ahead.#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/JVAcHGOaTP
