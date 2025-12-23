Η Βαλένθια συνεχίζει την ξέφρενη φετινή πορεία της στην EuroLeague, καθώς η ομάδα του Μαρτίνεθ επικράτησε και της Μπασκόνια με 91-81.

Η Βαλένθια έχει βαλθεί να τρελάνει όλη την EuroLeague!

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέρασε και το εμπόδιο της Μπασκόνια, επικρατώντας με 91-81 στον ισπανικό εμφύλιο, αποτέλεσμα που ανεβάζει τις Νυχτερίδες στο 12-6.

Η Βαλένθια είχε σε όλο το παιχνίδι το προβάδισμα, ενώ έφτασε ακόμη και στο +22 στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Μπασκόνια να καταφέρνει μόνο να μειώσει στο τελικό -10.

Ο Κοστέλο είχε 18 πόντους, ο Μοντέρο 16 και ο Τέιλορ άλλους τόσους.

Για την Μπασκόνια ο Ομορούγι είχε 17 πόντους και ο Λουβαβού Καμπαρό 13.