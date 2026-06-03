Η Βαλένθια επικράτησε της Μπιλμπάο με 83-80, επιστρέφοντας από το -13 και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών του ισπανικού πρωταθλήματος.

Με ένα καταπληκτικό 4ο δεκάλεπτο η Βαλένθια κατάφερε να επικρατήσει της Μπιλμπάο με 83-80 στη «Roig Arena» και να κάνει το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ βρέθηκε να «κυνηγάει» στο σκορ, στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο έδειξε ένα διαφορετικό... πρόσωπο στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο, που ήταν αρκετό, έτσι ώστε να της δώσει τη νίκη και το προβάδισμα στη σειρά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βαλένθια, βρέθηκε πίσω στα μέσα της 4η περιόδου (62-75, 34'), ωστόσο... έτρεξε σερί 21-5 στα τελευταία έξι λεπτά και πήρε εν τέλει τη νίκη.

Κορυφαίος παίκτης για τους γηπεδούχους ήταν ο Μπράξτον Κι ο οποίος πέτυχε 17 πόντους, ενώ είχε 6 ριμπάουντ. Ο Ζαν Μοντέρο ήταν άξιος συμπαραστάτης για τη Βαλένθια, σκοράροντας 17 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Πραντίγια.

Papi para Jaime



Va va va va pic.twitter.com/ooR2QvqZEq June 3, 2026

Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, Άλβαρο Καρντένας είχε θετική παρουσία, σκοράροντας 4 πόντους και 4 ασίστ, σε 14 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Στον αντίποδα για την Μπιλμπάο ξεχώρισε ο Χίλνανσoν με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-35, 55-62, 83-80