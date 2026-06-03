Βαλένθια - Μπιλμπάο 83-80: Νέο σόου Μοντέρο, πρώτος σκόρερ στην τρομερή ανατροπή!
Με ένα καταπληκτικό 4ο δεκάλεπτο η Βαλένθια κατάφερε να επικρατήσει της Μπιλμπάο με 83-80 στη «Roig Arena» και να κάνει το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών του ισπανικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ βρέθηκε να «κυνηγάει» στο σκορ, στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο έδειξε ένα διαφορετικό... πρόσωπο στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο, που ήταν αρκετό, έτσι ώστε να της δώσει τη νίκη και το προβάδισμα στη σειρά.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Βαλένθια, βρέθηκε πίσω στα μέσα της 4η περιόδου (62-75, 34'), ωστόσο... έτρεξε σερί 21-5 στα τελευταία έξι λεπτά και πήρε εν τέλει τη νίκη.
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Κορυφαίος παίκτης για τους γηπεδούχους ήταν ο Μπράξτον Κι ο οποίος πέτυχε 17 πόντους, ενώ είχε 6 ριμπάουντ. Ο Ζαν Μοντέρο ήταν άξιος συμπαραστάτης για τη Βαλένθια, σκοράροντας 17 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Πραντίγια.
Papi para Jaime
Va va va va pic.twitter.com/ooR2QvqZEq— Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 3, 2026
Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, Άλβαρο Καρντένας είχε θετική παρουσία, σκοράροντας 4 πόντους και 4 ασίστ, σε 14 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.
Στον αντίποδα για την Μπιλμπάο ξεχώρισε ο Χίλνανσoν με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-35, 55-62, 83-80
¡REMONTAMOS 13 PUNTOS EN EL ÚLTIMO CUARTO Y TENEMOS LA PRIMERA! 😍— Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 3, 2026
VAMOOOOOOOOOOOS 🧡
🍊1️⃣🆚0️⃣😎
🏆 P1 1/4 #PlayOffLigaEndesa
🟠 @valenciabasket 83
⚫ @bilbaobasket 80
🤝 vitaldin
En 2 días, el segundo en Miribilla
Matchball a favor. Vamos 😤
🏆 P2 1/4
⌚ Viernes, 19h
📺… pic.twitter.com/CKu1ukVH4Q
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