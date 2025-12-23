Ντουμπάι - Αρμάνι 99-92: Μεγάλη νίκη με σπουδαίο Μπέικον

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ντουμπάι - Αρμάνι 99-92: Μεγάλη νίκη με σπουδαίο Μπέικον
Η Ντουμπάι ήταν ανώτερη της Βίρτους και πήρε μια σπουδαία νίκη με 99-92 κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Η Ντουμπάι δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και πήρε μια σημαντική νίκη με 99-92 στην έδρα της.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι δύο ομάδες βρίσκονται μαζί στο 9-9 στην κατάταξη της EuroLeague.

Η Ντουμπάι είχε σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης το προβάδισμα και δεν το έχασε ποτέ, παρότι η Αρμάνι έκανε την αντεπίθεσή της και μείωσε ακόμη και στο -1 στο 29'.

Ο Ντουέιν Μπέικον με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 19 (με 9 ασίστ) πρόσθεσε ο Ράιτ και άλλους 17 (με 8 ριμπάουντ) ο Καμπενγκέλε. Ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ ξεχώρισε κι εκείνος για ακόμη μια φορά.

 

Στους 15 πόντους σταμάτησε ο Νίμπο, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σιλντς.

Ντουμπάι - Αρμάνι Μιλάνο: Το Ματς

Οι παίκτες του Γκόλεματς μπήκαν στο παιχνίδι με τρομερή ένταση, αιφνιδιάζοντας τους φιλοξενούμενους από το πρώτο λεπτό. Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε έδωσε τον τόνο με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ (3 επιθετικά) στην πρώτη περίοδο, ενώ Πετρούσεβ και Μπέικον πρόσθεσαν από 6 πόντους. Ο Μακίνλεϊ Ράιτ μοίρασε 5 ασίστ στα πρώτα 10’, με το 31-20 να αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα.

Στη δεύτερη περίοδο, με βασικούς παίκτες στον πάγκο, ο Μπέικον κράτησε επιθετικά την ομάδα, όμως η Αρμάνι βρήκε ρυθμό και μείωσε σε 44-42, χάρη στους Σιλντς και Νίμπο. Η επιστροφή της πρώτης πεντάδας έφερε εκ νέου τον έλεγχο στους γηπεδούχους, που έκλεισαν το ημίχρονο στο +7 (56-49).

Στο δεύτερο μέρος η Αρμάνι αντέδρασε με καλή άμυνα και μείωσε στο 72-71 στο 30', αλλά η αντεπίθεσή της δεν ολοκληρώθηκε. Ο Ράιτ «μίλησε» στο φινάλε. Με καθοριστικά καλάθια και σωστές επιλογές, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο +9 και «κλείδωσαν» τη νίκη, με τα τελευταία λεπτά να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

  • MVP ΗΤΑΝ Ο… Ο Ράιτ έκανε πολλά στο παρκέ (19π., 9ασ.), όμως ο Μπέικον ήταν «καυτός» με 25 πόντους και 8 ριμπάουντ.
  • ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…Ζακ ΛεΝτέι με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Η Ντουμπάι σούταρε με 58% στο δίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 56-49, 72-71, 99-92

Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Jurica GolemacMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Nemanja Dangubic28:38258/1844.4%5/1241.7%3/650.0%6/966.7%268030102525
3Dwayne Bacon *22:0862/450.0%2/366.7%0/10.0%2/2100%1121100166
5Awudu Abass *14:4241/425.0%1/250.0%0/20.0%2/2100%0002300011
7Klemen Prepelic15:2362/728.6%0/10.0%2/633.3%0/00%0000200000
8Davis Bertans15:2362/728.6%0/10.0%2/633.3%0/00%0000200000
10Justin Anderson22:1852/2100%1/1100%1/1100%0/00%0551401088
15Sertac Sanli25:20176/1250.0%5/862.5%1/425.0%4/580.0%358031001717
17Mfiondu Kabengele *25:20176/1250.0%5/862.5%1/425.0%4/580.0%358031001717
22Trey Armstrong00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
25McKinley Wright IV *32:35195/1050.0%5/862.5%0/20.0%9/1090.0%044924203030
30Filip Petrusev *24:37135/683.3%4/580.0%1/1100%2/366.7%167231011919
34Kenan Kamenjas14:1942/366.7%2/366.7%0/00%0/00%1120201133
TOTAL200:009933/6650.0%25/4358.1%8/2334.8%25/3180.6%930391523652112

EA7 Emporio Armani MilanMINPTS2PT3PTFTREBASTSTLTOBLKPFPIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%ODT
1N. Mannion00:0000/00%0/00%0/00%000000000
2L. Brown15:4590/20%3/475%0/00%0221010210
3Q. Ellis *21:0393/742.9%0/00%3/475%2243010211
6D. Booker *18:20103/650%0/00%4/4100%1341001311
12A. Brooks *29:4991/1100%2/633.3%1/250%112101035
16Z. LeDay *28:12123/742.9%1/333.3%3/560%1563101019
17G. Ricci11:4830/00%1/333.3%0/00%011111030
23M. Gudurić26:40111/333.3%3/837.5%0/00%0777120413
31S. Shields *26:43142/540%3/650%1/1100%0113100213
32J. Nebo21:40155/683.3%0/00%5/862.5%2240001417
35L. Tote00:0000/00%0/00%0/00%000000000
42B. Dunston00:0000/00%0/00%0/00%000000000
Team112000002
TOTAL200:009218/3748.6%13/3043.3%17/2470.8%825332046223101

     

