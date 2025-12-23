Ντουμπάι - Αρμάνι 99-92: Μεγάλη νίκη με σπουδαίο Μπέικον
Η Ντουμπάι δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και πήρε μια σημαντική νίκη με 99-92 στην έδρα της.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι δύο ομάδες βρίσκονται μαζί στο 9-9 στην κατάταξη της EuroLeague.
Η Ντουμπάι είχε σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης το προβάδισμα και δεν το έχασε ποτέ, παρότι η Αρμάνι έκανε την αντεπίθεσή της και μείωσε ακόμη και στο -1 στο 29'.
Ο Ντουέιν Μπέικον με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 19 (με 9 ασίστ) πρόσθεσε ο Ράιτ και άλλους 17 (με 8 ριμπάουντ) ο Καμπενγκέλε. Ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ ξεχώρισε κι εκείνος για ακόμη μια φορά.
Στους 15 πόντους σταμάτησε ο Νίμπο, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σιλντς.
Ντουμπάι - Αρμάνι Μιλάνο: Το Ματς
Οι παίκτες του Γκόλεματς μπήκαν στο παιχνίδι με τρομερή ένταση, αιφνιδιάζοντας τους φιλοξενούμενους από το πρώτο λεπτό. Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε έδωσε τον τόνο με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ (3 επιθετικά) στην πρώτη περίοδο, ενώ Πετρούσεβ και Μπέικον πρόσθεσαν από 6 πόντους. Ο Μακίνλεϊ Ράιτ μοίρασε 5 ασίστ στα πρώτα 10’, με το 31-20 να αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα.
Στη δεύτερη περίοδο, με βασικούς παίκτες στον πάγκο, ο Μπέικον κράτησε επιθετικά την ομάδα, όμως η Αρμάνι βρήκε ρυθμό και μείωσε σε 44-42, χάρη στους Σιλντς και Νίμπο. Η επιστροφή της πρώτης πεντάδας έφερε εκ νέου τον έλεγχο στους γηπεδούχους, που έκλεισαν το ημίχρονο στο +7 (56-49).
Στο δεύτερο μέρος η Αρμάνι αντέδρασε με καλή άμυνα και μείωσε στο 72-71 στο 30', αλλά η αντεπίθεσή της δεν ολοκληρώθηκε. Ο Ράιτ «μίλησε» στο φινάλε. Με καθοριστικά καλάθια και σωστές επιλογές, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο +9 και «κλείδωσαν» τη νίκη, με τα τελευταία λεπτά να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.
- MVP ΗΤΑΝ Ο… Ο Ράιτ έκανε πολλά στο παρκέ (19π., 9ασ.), όμως ο Μπέικον ήταν «καυτός» με 25 πόντους και 8 ριμπάουντ.
- ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…Ζακ ΛεΝτέι με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Η Ντουμπάι σούταρε με 58% στο δίποντο.
Τα δεκάλεπτα: 31-20, 56-49, 72-71, 99-92
|Dubai Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Jurica Golemac
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Nemanja Dangubic
|28:38
|25
|8/18
|44.4%
|5/12
|41.7%
|3/6
|50.0%
|6/9
|66.7%
|2
|6
|8
|0
|3
|0
|1
|0
|25
|25
|3
|Dwayne Bacon *
|22:08
|6
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|6
|6
|5
|Awudu Abass *
|14:42
|4
|1/4
|25.0%
|1/2
|50.0%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|2
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|7
|Klemen Prepelic
|15:23
|6
|2/7
|28.6%
|0/1
|0.0%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Davis Bertans
|15:23
|6
|2/7
|28.6%
|0/1
|0.0%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Justin Anderson
|22:18
|5
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|1
|4
|0
|1
|0
|8
|8
|15
|Sertac Sanli
|25:20
|17
|6/12
|50.0%
|5/8
|62.5%
|1/4
|25.0%
|4/5
|80.0%
|3
|5
|8
|0
|3
|1
|0
|0
|17
|17
|17
|Mfiondu Kabengele *
|25:20
|17
|6/12
|50.0%
|5/8
|62.5%
|1/4
|25.0%
|4/5
|80.0%
|3
|5
|8
|0
|3
|1
|0
|0
|17
|17
|22
|Trey Armstrong
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|McKinley Wright IV *
|32:35
|19
|5/10
|50.0%
|5/8
|62.5%
|0/2
|0.0%
|9/10
|90.0%
|0
|4
|4
|9
|2
|4
|2
|0
|30
|30
|30
|Filip Petrusev *
|24:37
|13
|5/6
|83.3%
|4/5
|80.0%
|1/1
|100%
|2/3
|66.7%
|1
|6
|7
|2
|3
|1
|0
|1
|19
|19
|34
|Kenan Kamenjas
|14:19
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|3
|3
|TOTAL
|200:00
|99
|33/66
|50.0%
|25/43
|58.1%
|8/23
|34.8%
|25/31
|80.6%
|9
|30
|39
|15
|23
|6
|5
|2
|112
|EA7 Emporio Armani Milan
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|1
|N. Mannion
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|L. Brown
|15:45
|9
|0/2
|0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|10
|3
|Q. Ellis *
|21:03
|9
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|2
|4
|3
|0
|1
|0
|2
|11
|6
|D. Booker *
|18:20
|10
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|1
|0
|0
|1
|3
|11
|12
|A. Brooks *
|29:49
|9
|1/1
|100%
|2/6
|33.3%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|5
|16
|Z. LeDay *
|28:12
|12
|3/7
|42.9%
|1/3
|33.3%
|3/5
|60%
|1
|5
|6
|3
|1
|0
|1
|0
|19
|17
|G. Ricci
|11:48
|3
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|23
|M. Gudurić
|26:40
|11
|1/3
|33.3%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|0
|7
|7
|7
|1
|2
|0
|4
|13
|31
|S. Shields *
|26:43
|14
|2/5
|40%
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|13
|32
|J. Nebo
|21:40
|15
|5/6
|83.3%
|0/0
|0%
|5/8
|62.5%
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|1
|4
|17
|35
|L. Tote
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|42
|B. Dunston
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|TOTAL
|200:00
|92
|18/37
|48.6%
|13/30
|43.3%
|17/24
|70.8%
|8
|25
|33
|20
|4
|6
|2
|23
|101
