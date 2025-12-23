Η Ντουμπάι ήταν ανώτερη της Βίρτους και πήρε μια σπουδαία νίκη με 99-92 κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Η Ντουμπάι δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και πήρε μια σημαντική νίκη με 99-92 στην έδρα της.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι δύο ομάδες βρίσκονται μαζί στο 9-9 στην κατάταξη της EuroLeague.

Η Ντουμπάι είχε σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης το προβάδισμα και δεν το έχασε ποτέ, παρότι η Αρμάνι έκανε την αντεπίθεσή της και μείωσε ακόμη και στο -1 στο 29'.

Ο Ντουέιν Μπέικον με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 19 (με 9 ασίστ) πρόσθεσε ο Ράιτ και άλλους 17 (με 8 ριμπάουντ) ο Καμπενγκέλε. Ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ ξεχώρισε κι εκείνος για ακόμη μια φορά.

Στους 15 πόντους σταμάτησε ο Νίμπο, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σιλντς.

Ντουμπάι - Αρμάνι Μιλάνο: Το Ματς

Οι παίκτες του Γκόλεματς μπήκαν στο παιχνίδι με τρομερή ένταση, αιφνιδιάζοντας τους φιλοξενούμενους από το πρώτο λεπτό. Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε έδωσε τον τόνο με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ (3 επιθετικά) στην πρώτη περίοδο, ενώ Πετρούσεβ και Μπέικον πρόσθεσαν από 6 πόντους. Ο Μακίνλεϊ Ράιτ μοίρασε 5 ασίστ στα πρώτα 10’, με το 31-20 να αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα.

Στη δεύτερη περίοδο, με βασικούς παίκτες στον πάγκο, ο Μπέικον κράτησε επιθετικά την ομάδα, όμως η Αρμάνι βρήκε ρυθμό και μείωσε σε 44-42, χάρη στους Σιλντς και Νίμπο. Η επιστροφή της πρώτης πεντάδας έφερε εκ νέου τον έλεγχο στους γηπεδούχους, που έκλεισαν το ημίχρονο στο +7 (56-49).

Στο δεύτερο μέρος η Αρμάνι αντέδρασε με καλή άμυνα και μείωσε στο 72-71 στο 30', αλλά η αντεπίθεσή της δεν ολοκληρώθηκε. Ο Ράιτ «μίλησε» στο φινάλε. Με καθοριστικά καλάθια και σωστές επιλογές, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο +9 και «κλείδωσαν» τη νίκη, με τα τελευταία λεπτά να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

MVP ΗΤΑΝ Ο … Ο Ράιτ έκανε πολλά στο παρκέ (19π., 9ασ.), όμως ο Μπέικον ήταν «καυτός» με 25 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο …Ζακ ΛεΝτέι με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Η Ντουμπάι σούταρε με 58% στο δίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 56-49, 72-71, 99-92

Dubai Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Jurica Golemac MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Nemanja Dangubic 28:38 25 8/18 44.4% 5/12 41.7% 3/6 50.0% 6/9 66.7% 2 6 8 0 3 0 1 0 25 25 3 Dwayne Bacon * 22:08 6 2/4 50.0% 2/3 66.7% 0/1 0.0% 2/2 100% 1 1 2 1 1 0 0 1 6 6 5 Awudu Abass * 14:42 4 1/4 25.0% 1/2 50.0% 0/2 0.0% 2/2 100% 0 0 0 2 3 0 0 0 1 1 7 Klemen Prepelic 15:23 6 2/7 28.6% 0/1 0.0% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 Davis Bertans 15:23 6 2/7 28.6% 0/1 0.0% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 Justin Anderson 22:18 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 5 5 1 4 0 1 0 8 8 15 Sertac Sanli 25:20 17 6/12 50.0% 5/8 62.5% 1/4 25.0% 4/5 80.0% 3 5 8 0 3 1 0 0 17 17 17 Mfiondu Kabengele * 25:20 17 6/12 50.0% 5/8 62.5% 1/4 25.0% 4/5 80.0% 3 5 8 0 3 1 0 0 17 17 22 Trey Armstrong 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 McKinley Wright IV * 32:35 19 5/10 50.0% 5/8 62.5% 0/2 0.0% 9/10 90.0% 0 4 4 9 2 4 2 0 30 30 30 Filip Petrusev * 24:37 13 5/6 83.3% 4/5 80.0% 1/1 100% 2/3 66.7% 1 6 7 2 3 1 0 1 19 19 34 Kenan Kamenjas 14:19 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 0 1 1 3 3 TOTAL 200:00 99 33/66 50.0% 25/43 58.1% 8/23 34.8% 25/31 80.6% 9 30 39 15 23 6 5 2 112