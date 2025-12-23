Φουρνιέ: Έτρεξε «καμικάζι» και... έκλαψε
Μια επική ανάρτηση, πραγματοποίησε ο Εβάν Φουρνιέ το απόγευμα της Τρίτης (23/12), στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.
Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τη Βίρτους για την 18η αγωνιστική της EuroLeague(26/12, 21:30) και θυμήθηκε πόσο κουραστικό είναι να τρέχεις «καμικάζι».
Το «καμικάζι» είναι μια άσκηση τρεξίματος στο μπάσκετ και είναι γνωστή για το πόσο εξαντλητική γίνεται αφότου ολοκληρωθεί από τον εκάστοτε που την πραγματοποιεί.
Ο Εβάν Φουρνιέ, θυμήθηκε την κούραση και... έκλαψε στο Twitter, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της άσκησης που είχε να κάνει 10 χρόνια .
Αναλυτικά η ανάρτηση του Φουρνιέ:
Ran my first suicide in probably 10 years today. Man I forgot what this felt like😭😭😭😭😭 Full sprint too🤯— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 23, 2025
