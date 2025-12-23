Ο Εβάν Φουρνιέ, μέσω ανάρτησής του, θυμήθηκε πόσο δύσκολο είναι για εκείνον να τρέχει «καμικάζι», αφότου το έκανε ύστερα από 10 χρόνια.

Μια επική ανάρτηση, πραγματοποίησε ο Εβάν Φουρνιέ το απόγευμα της Τρίτης (23/12), στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τη Βίρτους για την 18η αγωνιστική της EuroLeague(26/12, 21:30) και θυμήθηκε πόσο κουραστικό είναι να τρέχεις «καμικάζι».

Το «καμικάζι» είναι μια άσκηση τρεξίματος στο μπάσκετ και είναι γνωστή για το πόσο εξαντλητική γίνεται αφότου ολοκληρωθεί από τον εκάστοτε που την πραγματοποιεί.

Ο Εβάν Φουρνιέ, θυμήθηκε την κούραση και... έκλαψε στο Twitter, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της άσκησης που είχε να κάνει 10 χρόνια .

Αναλυτικά η ανάρτηση του Φουρνιέ: