Ο Γιώργος Κούβαρης βρίσκεται στο Κάουνας με την αποστολή του Παναθηναϊκού και στέκεται στον χρόνο συμμετοχής που θα πάρει ο Σορτς μετά την απουσία του Σλούκα.

Λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή για το Κάουνας, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί και τις καλές εμφανίσεις μετά την… ονειρική «διαβολοβδομάδα» που προηγήθηκε, ο Εργκίν Άταμαν ρωτήθηκε για το μαρκάρισμα του Σιλβέιν Φρανσίσκο ο οποίος πραγματοποιεί «break out» σεζόν με τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ποια ήταν η ερώτηση; Με δεδομένη την άκρως πετυχημένη αποστολή του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη πάνω στον Βασίλιε Μίτσιτς την περασμένη Πέμπτη (18/12) στο ματς κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Τούρκος τεχνικός ρωτήθηκε για το αν έχει ετοιμάσει νέα αποστολή στον Έλληνα διεθνή γκαρντ/φόργουορντ όσον αφορά το μαρκάρισμα του Φρανσίσκο.

Με το ίδιο mindset

Ήταν απόλυτος: «Όχι!» είπε κοφτά αλλά μ’ ένα σαρδόνιο χαμόγελο έως τα αυτιά. Και αν μη τι άλλο δεν έχουμε συνηθίσει τον Άταμαν σε τόσο πλατιά χαμόγελα. Σαν να εννοούσε «μα καλά, θα αποκαλύψω τα πλάνα μου;» Φυσικά και δεν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και φάνηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Στα δύο τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού παίκτες και προπονητής όχι μόνο ήταν άψογα διαβασμένοι (αν και εδώ που τα λέμε και σε τέτοιο επίπεδο ΠΑΝΤΑ είναι όλοι καλά διαβασμένοι) και προετοιμασμένοι, αλλά το κυριότερο; Με απόλυτη συγκέντρωση και στα 80 λεπτά των δύο αναμετρήσεων.

Δεν έπινε κανείς… θάλασσα στα σερί των αντιπάλων, υπήρχε πάντα αντίδραση, ηρεμία και σωστές αποφάσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σε άμυνα (πρωτίστως) αλλά και επίθεση.Κάτι που θα κληθούν να κάνουν όλοι και στο παιχνίδι του Κάουνας απέναντι στην άκρως δυνατή και επικίνδυνη (και) φέτος Ζαλγκίρις. Στην τελική δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Οι «πράσινοι» έχουν περάσει πολλά δύσκολα βράδια στην «Zalgirio Arena» η οποία θα είναι κατάμεση και απόψε.

Η κακή παράδοση και το... γκάζι της Ζάλγκιρις

Και όταν λέμε πολλά άσχημα βράδια το εννοούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει ηττηθεί στις δύο τελευταίες επισκέψεις του ενώ μετράει επτά ήττες στα 10 τελευταία ματς των δύο ομάδων στο Κάουνας. Λίγο πολύ έχει να θυμάται την τελευταία του νίκη στις 2/12/2022 με 67-81 επί… Ράντονιτς, το 85-86 στις 19/11/2019 επί Βόβορα και το 72-75 στις 17/12/2015 επί Σάσα Τζόρτζεβιτς.

Σίγουρα η παράδοση δεν παίζει μπάσκετ, αλλά είναι ένα μικρό δείγμα για το πόσο πολύ δυσκολεύεται ο Παναθηναϊκός, ακόμα και όταν η Ζαλγκίρις δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική όσο είναι φέτος. Και ειδικά σε μια χρονική περίοδο όπου και οι Λιθουανοί μοιάζουν σε καλή κατάσταση έχοντας ξεπεράσει το -23 στο Κάουνας από την Εφές στο πρώτο ματς της περασμένης «διαβολοβοδομάδας» και έχοντας «απαντήσει» με +41 (109-68) απέναντι στην Παρτίζαν και με 118 πόντους στο ματς πρωταθλήματος απέναντι στην Γιόναβος. Συν το γεγονός ότι η Ζαλγκίρις δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και συνάμα έχει μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο ενόψει της συνέχειας από τη στιγμή που διεκδικεί μετά το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου την είσοδο στην εξάδα.

Όλα αυτά μαζί κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή του Παναθηναϊκού στο παγωμένο Κάουνας, το οποίο θα ήθελε να… ζεστάνει με την δική του απόδοση. Βέβαια η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα τελευταία αυτά παιχνίδια έχει… ονοματεπώνυμο. Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός των «πρασίνων» βρίσκεται σε τρομερή, αν όχι ημιάγρια, κατάσταση και η απουσία του θα είναι κάτι παραπάνω από κομβική. Δεν είχε χάσει ούτε ένα ματς έως τώρα και μετρούσε κατά μέσο όρο 10.3 πόντους και 5.6 ασίστ για λιγότερο από ένα λάθος. Τρομερό νούμερο το οποίο και δείχνει την επιδραστικότητά του στο παρκέ.

Γι' αυτό είναι η ευκαιρία του Σορτς

Το πόσο θα επηρεάσει ή δεν θα επηρεάσει την ομάδα θα φανεί μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Εκεί όπου ο Άταμαν θα κληθεί βγάλει άσους από τα μανίκια του. Ο ίδιος πιστεύει, και πολύ καλά κάνει και πιστεύει, σε όλους τους υπόλοιπους παίκτες που έχει στην διάθεση του. Άλλωστε γι’ αυτό και δεν έχει ο Παναθηναϊκός πλάτες και ποιοτικό ρόστερ προκειμένου να αντέχει τους κραδασμούς της σεζόν;

Είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν οι Τζέριαν Γκραντ και Τι Τζέι Σορτς για να καλύψουν το κενό του Σλούκα. Εύκολο; Όχι. Εφικτό; Ναι. Για τον Γκραντ δεν έχω να πω πολλά γιατί λίγο-πολύ περιμένουμε από τον Αμερικανό γκαρντ να βγει μπροστά όπως έχει βγει πολλές φορές και μάλιστα με επιτυχία.

Θέλω να σταθώ περισσότερο στον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος θα έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι στα χέρια του. Να το κάνει δικό του. Και θα σταθώ σ’ ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Σε ποιο ματς ο Σορτς έκανε την καλύτερη και πιο γεμάτη εμφάνιση της σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού; Στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ, εκεί όπου μέτρησε 19 πόντους, 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ σε 32:43 λεπτά συμμετοχής. Μαντέψτε: Σ’ εκείνο το παιχνίδι ο Γκραντ πάτησε παρκέ για μόλις 01:36, κάτι που απελευθέρωσε πολύ το παιχνίδι του βραχύσωμου πόιντ γκαρντ.

Άραγε θα συμβεί ξανά το ίδιο λόγω της απουσίας του Σλούκα με δεδομένο ότι ο Σορτς θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής όπως και στη Μαδρίτη; Κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Παρόλα αυτά πρόκειται για την ευκαιρία του Τι Τζέι Σορτς…