Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζάλγκιρις (23/12, 20:00) και αναφέρθηκε στην απουσία του Σλούκα και στην επιστροφή του Χολμς.

Ο Παναθηναϊκός πετά για Κάουνας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Έργκιν Άταμαν να μιλά για την αναμέτρηση, για τους Σλούκα - Χολμς, αλλά και για την συνέχεια και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1).

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Καλές γιορτές σε όλους τους φίλους. Πολλοί μου είπαν καλή ξεκούραση. Αν και δεν έχουμε χρόνο για ξεκούραση. Τώρα πετάμε για Κάουνας για να δώσουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ειδικά στην έδρα τους παίζουν πολύ επιθετικά και η ατμόσφαιρα στη Zalgirio Arena είναι καταπληκτική. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση.

Φυσικά, η φετινή EuroLeague είναι πολύ περίεργη. Πολλές ομάδες είναι κοντά, με διαφορές ενός βαθμού. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, όμως η καθημερινή απόδοση είναι αυτή που καθορίζει το αποτέλεσμα».

Για την απουσία του Κώστα Σλούκα:

«Ο Σλούκας είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για το σύστημά μας. Όμως έχουμε μεγάλο ρόστερ, έχουμε τον Τζέριαντ Γκραντ, τον Τι Τζέι Σορτς. Σίγουρα θα πάρουν περισσότερα λεπτάΈχουμε το ρόστερ για να το διαχειριστούμε. Ο Χολμς, ελπίζω, θα παίξει. Έπαιξε πολύ καλά στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Εντάξει, μας λείπει ο Σλούκας, αλλά έχουμε αρκετή ποιότητα για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το παιχνίδι στη Zalgirio Arena».

Για το αν στον Παναθηναϊκό σκέφτονται καθόλου το ντέρμπι:

«Όχι. Πιστέψτε με, δεν σκέφτομαι ποτέ το επόμενο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο το ματς με τη Ζάλγκιρις. Και γενικά, κάθε παιχνίδι στην EuroLeague είναι το ίδιο. Δεν είναι ότι αν νικήσουμε τον Ολυμπιακό θα πάρουμε 10 βαθμούς ή αν χάσουμε θα χάσουμε 10 βαθμούς. Κάθε παιχνίδι μετράει το ίδιο. Φυσικά, για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα το προετοιμάσουμε. Μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι, που θα δώσουμε στις 27, θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός. Τότε θα αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε».

Για την ενέργεια που δεν έχει ο Παναθηναϊκός με μικρότερες ομάδες:

«Είναι φυσιολογικό, δεν είναι εύκολο. Έχουμε πολύ σπουδαίους επιθετικούς παίκτες στην ομάδα. Το ιδανικό είναι όλοι να είναι πολύ επιθετικοί στην άμυνα και πολύ επιθετικοί και στην επίθεση, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν παίζεις ένα μεγάλο παιχνίδι, όλοι είναι πιο συγκεντρωμένοι. Και οι φίλαθλοι είναι πιο συγκεντρωμένοι και οι παίκτες είναι πιο συγκεντρωμένοι».