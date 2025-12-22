Μπάγερν: Στο Μόναχο ο Πέσιτς, αυτό είναι το συμβόλαιό του
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα είναι ο διάδοχος του Γκόρντον Χέρμπερτ στην άκρη του πάγκου της Μπάγερν.
Ο έμπειρος προπονητής επιστρέφει για ακόμη μία φορά στο Μόναχο και θα αναλάβει μέχρι το τέλος της σεζόν την Μπάγερν ως πρώτος προπονητής. Ο έμπειρος Σέρβος ήταν μέχρι το καλοκαίρι ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Σερβίας, ενώ με εκείνον στην άκρη του πάγκου οι Βαυαροί είχαν κατακτήσει το 2014 τον πρώτο τίτλο BBL στην ιστορία τους.
Ο Πέσιτς θα αναλάβει την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, Ο 76χρονος τεχνικός είχε αναλάβει για πρώτη φορά την Μπάγερν το φθινόπωρο του 2012 και την καθοδήγησε έως το 2016. «Καλησπέρα, επέστρεψα», ήταν τα πρώτα του λόγια κατά την παρουσίασή του για την ομάδα στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου.
Το επόμενο παιχνίδι της Μπάγερν είναι το εντός έδρας ματς της EuroLeague το βράδυ της Τρίτης στο SAP Garden απέναντι στον πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ.
🚨 Coach Svetislav Pešić kehrt zurück
Er übernimmt bis Saisonende
📰 https://t.co/WkTuk1tvxa
_____@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job. @FCBayern Basketball Update pic.twitter.com/7lWDrxWACX
