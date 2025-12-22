Η Εφές έκανε γνωστό πως δε θα ταξιδέψει στο Τελ Αβίβ για να αντιμετωπίσει τη Χάποελ, με το παιχνίδι των δύο να διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα, στη Σόφια.

Η Εφές με ανακοίνωσή της επισημοποίησε πως δε θα ταξιδέψει στο Τελ Αβίβ, για να αντιμετωπίσει τη Χάποελ στην 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών άλλωστε έχουν υποχρεώσει τις τουρκικές ομάδες να δίνουν σε ουδέτερο έδαφος τα παιχνίδια τους με Μακάμπι και Χάποελ. Έτσι θα συμβεί και με την εντός έδρας αναμέτρηση της Χάποελ απέναντι στην Εφές, που θα λάβει χώρα στη Σόφια. Θυμίζουμε ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου, η EuroLeague επιτρέπει πλέον τόσο στη Χάποελ, όσο και στη Μακάμπι να δίνουν τις εντός έδρας αναμετρήσεις τους στις φυσικές τους έδρες.

«Ο αγώνας μας για την 23η αγωνιστική της EuroLeague εναντίον της Χάποελ, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 θα διεξαχθεί στη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ως ουδέτερη έδρα και η ομάδα μας δεν θα ταξιδέψει στο Ισραήλ.

Ο αγώνας, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Arena 8888, θα ξεκινήσει στις 19:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 20:30 ώρα Τουρκίας. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς ενημέρωση του κοινού» αναφέρει η ανακοίνωση της Εφές.