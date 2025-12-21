Stoiximan GBL: H βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι μυθικός με 41 πόντους, πήρε τη νίκη κόντρα στον Κολοσσό με 100-86 και έκανε το 11/11 στην φετινή Stoiximan GBL
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 11-0
- Παναθηναϊκός 9-1
- ΠΑΟΚ 8-2
- ΑΕΚ 6-4
- Άρης 5-5
- Προμηθέας 5-5
- Περιστέρι 5-5
- Μύκονος 4-6
- Ηρακλής 4-6
- Καρδίτσα 3-6
- Κολοσσός 2-8
- Μαρούσι 2-8
- Πανιώνιος 1-9
Tα αποτελέσματα
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 100-86
- 16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι
Η επόμενη αγωνιστική
27/12
Κολοσσός - Μύκονος 16:00
ΑΕΚ - Άρης 16:00
Ηρακλής - Πανιώνιος 18:30
Μαρούσι - Παναθηναϊκός 18:30
28/12
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00
Περιστέρι - Προμηθέας 16:00
*Ρεπό Ολυμπιακός
