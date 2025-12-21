Ο Σ.Ε.Π.Κ. ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Διεθνούς Σεμιναρίου «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025» που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ (27-28/12) με ελεύθερη συμμετοχή για τα μέλη του.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, στο πλαίσιο της διαρκούς και ποιοτικής επιμόρφωσης των μελών του, διοργανώνει το Διεθνές Σεμινάριο «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025.

Η είσοδος για τα μέλη του Σ.Ε.Π.Κ. είναι ελεύθερη και θα δοθεί δίπλωμα συμμετοχής, t-shirt και ντοσιέ του Σεμιναρίου.

Παράλληλα, τη δεύτερη ημέρα του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη βράβευση των προπονητών της περσινής σεζόν που πανηγύρισαν τίτλο ή άνοδο, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αναγνώρισης της προσφοράς και της επιτυχίας τους στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι καθιερωμένες βραβεύσεις του Σ.Ε.Π.Κ., οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, θα διεξαχθούν φέτος το καλοκαίρι στη συμπρωτεύουσα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί εκεί.

Το Διεθνές Σεμινάριο αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία του Συνδέμου για τη συνεχή αναβάθμιση της προπονητικής γνώσης, την ανταλλαγή σύγχρονων μπασκετικών ιδεών και τη σύνδεση της ελληνικής προπονητικής κοινότητας με τις τελευταίες εξελίξεις του διεθνούς μπάσκετ.

Κορυφαίοι προπονητές – Σύγχρονες θεματικές

Στο διεθνές clinic θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι προπονητές με σημαντική εμπειρία από την EuroLeague και το υψηλότερο επίπεδο εθνικών ομάδων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής επαφής με τη σύγχρονη διεθνή προπονητική σκέψη.

Εισηγητές του Διεθνούς Σεμιναρίου θα είναι οι Αλεξάνταρ Τζίκιτς (προπονητής Εθνικής Γεωργίας), Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς (προπονητής Εθνικής Γερμανίας), Χρήστος Σερέλης (assistant coach Παναθηναϊκού) και Γιάννης Καλαμπόκης (assistant coach Ολυμπιακού).

Αναλυτικό πρόγραμμα

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

09:00 – 12:00 | Εγγραφές

10:00 – 11:15 | Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς – Building a Defensive Tactic

11:30 – 12:45 | Γιάννης Καλαμπόκης – Developing Players for the Next Level

13:00 – 14:15 | Αλεξάνταρ Τζίκιτς – Beating Ice Coverage

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

10:00 – 11:15 | Χρήστος Σερέλης – Panathinaikos PnR Defensive Coverage

11:30 – 12:45 | Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς – Fast Break and Transition Principles

13:00 – 14:15 | Αλεξάνταρ Τζίκιτς – Space and Pace

14:30 – 16:00 | Βραβεύσεις – Απονομές

Ο Σ.Ε.Π.Κ. επενδύει σταθερά στη συνεχή εκπαίδευση των προπονητών, θεωρώντας ότι η γνώση, η εξέλιξη και η προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα αποτελούν βασικά θεμέλια για την πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από διεθνή σεμινάρια, εκπαιδευτικές δράσεις και συνεργασίες υψηλού επιπέδου, ο Σύνδεσμος ενισχύει ουσιαστικά τον ρόλο και την ποιότητα του Έλληνα προπονητή.

Το Διεθνές Σεμινάριο «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025» αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημείο αναφοράς για την ελληνική προπονητική κοινότητα, προσφέροντας γνώση, έμπνευση και πρακτικά εργαλεία εφαρμογής στο σύγχρονο παιχνίδι.