Δυναμικό «παρών» των φιλάθλων στο ΣΕΦ με αριθμό - ρεκόρ για τον Ολυμπιακό στη φετινή Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο ΣΕΦ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Μόντε Μόρις να κάνει μάλιστα την πρώτη του συμμετοχή με τα «ερυθρόλευκα».

Στο Φαληρικό στάδιο συγκεντρώθηκαν περίπου 7.500 θεατές για να δουν το ντεμπούτο του Αμερικανού με την ομάδα του Πειραιά, αριθμός που αποτελεί φετινό ρεκόρ για τον Ολυμπιακό στην έδρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ όμορφες οι εικόνες στο ΣΕΦ με τον κόσμο να δίνει δυναμικά το «παρών» για να στηρίξει την ομάδα του.

Άλλωστε, όπως συνηθίζεται στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, αρκετές οικογένειες και μικρά παιδιά βρίσκονται στις εξέδρες του ΣΕΦ. Το ίδιο συμβαίνει και στο παιχνίδι με τον Κολοσσό, σε γιορτινό κλίμα ένεκα της εποχής.