Ο Τζοάν Πενιαρόγια θα είναι ο επόμενος προπονητής της Παρτίζαν, και η Mozzartsport αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Τζοάν Πενιαρόγια θα είναι ο αντικαταστάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν, επιστρέφοντας στη EuroLeague μετά την απόλυσή του από την Μπαρτσελόνα.

Ο Ισπανός προπονητής καλείται να βγάλει τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου από την κρίση, και η Mozzartsport αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ρεπορτάζ των Σέρβων, ο Πενιαρόγια αναλαμβάνει την Παρτίζαν μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27, και το ύψος του συμβολαίου φτάνει τα 1.300.000 ευρώ. Η παρουσίαση του Πενιαρόγια αναμένεται την Τρίτη 23/12, καθώς η Παρτίζαν αντιμετωπίζει αύριο εκτός έδρας την Κρκα για την Αδριατική Λίγκα.

Η Παρτίζαν συνεχίζει από τη 17η θέση της κατάταξης στην EuroLeague, έχοντας ρεκόρ 6-11.