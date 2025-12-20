Παπανικολάου: «Σίγουρα ο εγωισμός μας θίχτηκε μετά το τελευταίο ματς»

Ο Κώστας Παπανικολάου, σχολίασε την αντίδραση που έβγαλε ο Ολυμπιακός στη νίκη επί της Βιλερμπάν (107-84), ενώ επίσης αναφέρθηκε και στο τι άλλαξε μετά την ήττα από τη Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βιλερμπάν με 107-84 , στο ΣΕΦ για την 17η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Κώστας Παπανικολάου, μίλησε αμέσως μετά την αναμέτρηση στη nova και αναφέρθηκε στην αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του, μετά την ήττα που υπέστη από τη Βαλένθια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Και η εμφάνιση και η νίκη είναι θετικά. Πρέπει να υπάρξει συνέχεια, να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη νίκη. Είχαμε μία αντίδραση σήμερα, σημαντικό. Πρέπει να χτίσουμε, δε σημαίνει κάτι, δεν άλλαξε κάτι, ούτε γυρίσαμε το τσιπάκι ακόμα. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Εμφανίσεις όπως αυτή μας βοηθάνε να χτίσουμε αυτοπεποίθηση, μομέντουμ και μία βάση για να χτίσουμε πάνω της.

Σίγουρα ο εγωισμός μας θίχτηκε μετά το τελευταίο ματς. Φτάνει ένα σημείο που βλέπεις ότι δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτές τις δύο μέρες ο καθένας δούλεψε με το μυαλό του και τον εαυτό του. Αυτό δε σημαίνει κάτι, πρέπει να υπάρξει συνέχεια και να χτίσουμε πάνω σε αυτό.

Το να έχεις παραπάνω λύσεις είναι μόνο θετικό και καλό για τα σχήματα και το πώς θέλει ο προπονητής να παίξουμε. Παραπάνω χέρια, παραπάνω λύσεις, παραπάνω άτομα και πράγματα να κάνεις στο παρκέ. Μόνο θετικό είναι.

Από τον Άι Βασίλη θέλω να ζητήσω υγεία για την οικογένειά μου, υγεία για όλους εδώ, για τον κόσμο μας. Η υγεία είναι κάτι αναντικατάστατο και δεν είναι δεδομένο. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και να ζήσουν όλοι όμορφες στιγμές με τις οικογένειές τους».