Νίκησε τον μελαγχολικό εαυτό του

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός είχε μόνο να χάσει από την αποψινή βραδιά, αλλά την τελείωσε με στεγνά ποδάρια.

Τα χαρτιά έγραφαν ότι ένας εντός έδρας αγώνας απέναντι στην ουραγό θα ήταν περίπατος, ευκαιρία για να γλείψει ο Ολυμπιακός τις βαθιές πληγές του απέναντι σε έναν αντίπαλο που πατάει και με τα δύο πόδια έξω από τη διοργάνωση, οπότε μάλλον δεν θα τον ξαναδούμε στο Φάληρο.

Αυτός που έγραψε τα χαρτιά όμως δεν είχε παρακολουθήσει τους εκτός έδρας αγώνες της Βιλερμπάν με τη Χάποελ στη Βουλγαρία και με τη Μακάμπι στην Ιερουσαλήμ. Απέναντι σ δύο ομάδες που ζουν την ευφορία της κορυφής (η πρώτη) και της επιστροφής από τον πολυετή ξεσπιτωμό (αμφότερες), η Βιλερμπάν όχι απλά εμφανίστηκε ανταγωνιστική, αλλά απείλησε να εκτοξεύσει ηχηρά βεγγαλικά.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χάποελ με 11, αλλά πόσες άλλες ομάδες μπορούν να επιδείξουν ανάλογο κατόρθωμα; Η Βιλερμπάν των πρώτων 36 λεπτών, να ποιες: 66-77 τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε, εάν θυμάμαι σωστά το σκορ και το χρόνο. Απέναντι στη Μακάμπι, επί ισραηλινού εδάφους επαναλαμβάνω, το σκορ ήταν 84-81 δύο λεπτά πριν από το φινάλε. Ας ρίξω στην εξίσωση και τη νίκη της ASVEL πί της αξιόμαχης Μπάγερν το βράδυ της περασμένη Τετάρτης.

Τι έκανε ο Ολυμπιακός τις αντίστοιχες τρεις αγωνιστικές; Εχασε, έχασε και έχασε. Κάπου εκεί σκίζεις τα χαρτιά και ξεκινάς με tabula rasa, σοβαρός και μεθοδικός. Ντεζολέ, που λένε και οι Γάλλοι, αλλά δεν ξέρω πώς είναι το «σκισμένο χαρτί» στα λατινικά. Ο αποψινός Ολυμπιακός το ήξερε σε όλες τις γλώσσες.

Η βραδιά ξεκίνησε με ψήφο εμπιστοσύνης από την εξέδρα στον Γιώργο Μπαρτζώκα, έτσι, για να μη ξεχνάει ο προπονητής (που συχνά ξεχνάει) ότι οι γκρινιάρηδες με τη δυνατή φωνή αποτελούν μειοψηφία. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε καλαμπούρι και η βραδιά σε μίνι πάρτι, αλλά αυτοί που αναζητούσαν συμπεράσματα μέσα στο χυλό μίας παράστασης για έναν ρόλο πρόσεξαν κάτι σημαντικό.

Ο Μπαρτζώκας, που τις προάλλες έλεγε ότι «οι δύο καλοί σκόρερς της ομάδας παίζουν στην ίδια θέση», δύο πέραν του Βεζένκοφ προφανώς, δεν είχε σκοπό να βάλει Ντόρσεϊ και Φουρνιέ μαζί στην ίδια πεντάδα. Τουλάχιστον όχι για πολύ. Ο -επιπόλαιος- τραυματισμός του Κώστα Παπανικολάου στο 3ο λεπτό τροποποίησε το σχέδιο, αλλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο ξαναμπήκαν τα κομμάτια στην αρχική τους θέση.

Παρά τη λειψανδρία στις «πλάγιες» θέσεις (αφού έλειπαν Γουόρντ, ΜακΚίσικ), ο Φουρνιέ έμπαινε όταν ο Ντόρσεϊ έβγαινε και το αντίστροφο. Ο «Παπ» κάνει τον Ολυμπιακό να μοιάζει περισσότερο Ολυμπιακός, όπως και ο Γουόρντ ήταν είναι υγιής. Είπαμε, όμως, το ματσάκι δεν αντέχει ενδελεχή ανάλυση. Το μοναδικό ζητούμενο ήταν να εμφανιστεί ο Ολυμπιακός συγκεντρωμένος, ώστε να αποφύγει τις περιπέτειες.

Καλού κακού, ο Μπαρτζώκας («ήμασταν κάπως πεσμένοι ψυχολογικά μετά από τις τρεις ήττες») έβγαλε τα πρώτα 35 λεπτά με rotation εννέα παικτών. Ο Λι και ο Νετζήπογλου έπαιξαν μόνο στο φινάλε, ο Κώστας Αντετοκούνμπο ούτε καν. Ο ερχομός του Μόντε Μόρις, την επόμενη εβδομάδα, θα δώσει στην ομάδα την τελική της μορφή καθώς πλησιάζει το δεύτερο μισό της σεζόν. Ο Φρανκ Νιλικίνα, πάντως, έπαιζε με το πάθος του ανθρώπου που αντιλαμβάνεται ότι το παντεσπάνι του κινδυνεύει.

Ο Ολυμπιακός τελείωσε τον αγώνα με 25 ασίστ και μονοψήφιο αριθμό λαθών (9), απέναντι σε έναν αντίπαλο που, δίχως τον ηγέτη του (Ντε Κολό) στο παρκέ, έχει ως μοναδικό αποκούμπι την αθλητικότητα και την ανακατωσούρα που μπορεί να προκαλέσει. Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με νοικοκυριό αλλά και με κάπως γαλλοπρεπές μπάσκετ, με άφθονο ένας εναντίον ενός. Οι δύο σκόρερς που λέγαμε ήταν ζεστοί, ο Μιλουτίνοφ άντεξε στις υψηλές πτήσεις και κάπως έτσι οι κόκκινοι κρατήθηκαν μακριά από περιπέτειες όπως αυτές που έζησαν οι δύο ισραηλινές ομάδες.

Άλλο τίποτε δεν βρίσκω να γράψω. Εάν ο Ολυμπιακός κερδίσει την επόμενη Παρασκευή στη Μπολόνια, θα έχει να λέει ότι η επίσκεψη της φευγάτης Βιλερμπάν ήταν το ιδανικό αντίδοτο στη μελαγχολία των τελευταίων δύο εβδομάδων και στο κύμα της μεμψιμοιρίας, εν όψει του ευρωελληνικού ντέρμπι με το οποίο ξεκινάει το νέο έτος . Ειδάλλως, θα την αρχειοθετήσει ως παρένθεση ασήμαντη στην οικονομία της δύσκολης σεζόν.

Τώρα που ολοκληρώσατε την ανάγνωση του παρόντος πονήματος, κλικάρετε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο για να μεταφερθείτε άμεσα στο Gazz Floor, όπου σας περιμένουμε μαζί me τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον Hoopfellas για ανάλυση τόσο του αποψινού αγώνα όσο και της χθεσινής νίκης του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ. Περισσότερα για την ανάγκη του Ολυμπιακού να αλλάξει το λογισμικό του, είπαμε με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη και στο ολόφρεσκο Old School, το οποίο υπάρχει εδώ.