Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την κριτική που δέχτηκε ο Ολυμπιακός μετά από τις τρεις σερί ήττες στη EuroLeague, φέρνοντας ως παράδειγμα όσα άκουσε ακόμα και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του μετά από τη νίκη επί της Βιλερμπάν: «Συγχαρητήρια στην ομάδα, στους παίκτες και στους φιλάθλους μας για τη στήριξή τους. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν υποτιμάμε κανέναν, γιατί πιστεύουμε πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Εσύ μπορείς να το κάνεις εύκολο ή δύσκολο. Σήμερα ήμασταν πολύ αποδοτικοί, πετύχαμε 63 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, με πολλές ασίστ, και κοιτάμε μπροστά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο, περιμένοντας την επιστροφή των τραυματιών και τον Μόντε Μόρις που θα είναι διαθέσιμος την Κυριακή.

Για το αν ήταν θέμα ψυχολογίας: «Για μένα δεν παίζει ρόλο. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν ξεχωρίζω τα εκτός έδρας από τα εντός. Όταν παίζουμε καλά, μπορούμε να κερδίσουμε παντού και όταν δεν παίζουμε, το αντίθετο. Μετά το κακό παιχνίδι στη Βαρκελώνη, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση με το Περιστέρι. Για μένα δεν μετράει ο αντίπαλος. Καταρρεύσαμε ψυχολογικά στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη Βαλένθια, ενώ σήμερα παίξαμε καλά. Νιώθω ότι αρχίζουμε να βρίσκουμε χημεία και ότι θα είμαστε δύσκολο να νικηθούμε από οποιονδήποτε».

Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Κάθε ομάδα έχει τις ιδιαιτερότητές της και ζητήματα χημείας, το βλέπω και σε άλλες ομάδες. Μιλάω με προπονητές και γνωρίζω τα προβλήματα που υπάρχουν, ακόμη και σε ομάδες που κερδίζουν. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, τα παιχνίδια είναι πολλά και μπορείς να χάσεις παντού. Αυτό δημιουργεί κρίσεις στις σχέσεις και έλλειψη εμπιστοσύνης, τόσο μεταξύ των παικτών όσο και στο σύστημα. Εκτελεστικά είναι πολύ καλός, όμως μιλάμε μαζί του για να καταλάβει ότι για εμάς η δημιουργία είναι πιο σημαντική από την εκτέλεση, γιατί διαθέτουμε πολύ ταλαντούχους παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Όταν πασάρουμε, φτάνουμε κοντά στους 100 πόντους. Αμυντικά πρέπει να δείξουμε σημάδια βελτίωσης και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε».

Σε ερώτηση για το αν έχει την ίδια σιγουριά ότι ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, απάντησε: «Ναι, την αισθάνομαι. Νιώθω ότι αυτή είναι μια δουλειά που δεν γίνεται μόνο από τον προπονητή ή μόνο από τους παίκτες. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε περισσότερες νίκες από κάθε άλλη ομάδα στην EuroLeague, οπότε προφανώς κάτι κάνουμε σωστά. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα, κυρίως με τραυματισμούς, όμως είμαστε εδώ για να δουλέψουμε στη σωστή κατεύθυνση και να προχωρήσουμε. Το πού θα φτάσουμε, δεν το έχω πει ποτέ. Δεν λέω ότι πάμε να πάρουμε την EuroLeague ή ότι θα πάμε στο Final Four. Αυτό που λέω είναι ότι θα κοιτάμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς και θα προσπαθήσουμε να είμαστε δύσκολοι αντίπαλοι για οποιονδήποτε».

«Η γκρίνια είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής νοοτροπίας»

Για τη στήριξη του κόσμου: «Για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Προέρχομαι από αυτή την οικογένεια. Και όπως είναι γνωστό, τα τελευταία 5-6 χρόνια, σε όποιο γήπεδο κι αν πάω, με βρίζουν οι αντίπαλοι με τον χειρότερο τρόπο. Οπότε, στο δικό μου περιβάλλον, στη δική μου οικογένεια, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή οι κοινωνικές μου δραστηριότητες περιορίζονται στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και στα ταξίδια με την ομάδα, δεν έχω χρόνο για κάτι άλλο. Επίσης, δεν χρησιμοποιώ social media, οπότε δεν έχω αντιληφθεί την αμφισβήτηση προς το πρόσωπό μου. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Σε όλες τις ελληνικές ομάδες, κατά καιρούς, η γκρίνια αποτελεί χαρακτηριστικό της ελληνικής νοοτροπίας. Όταν, για παράδειγμα, ο κόουτς Ομπράντοβιτς κατακτούσε 4-5 EuroLeague με τον Παναθηναϊκό κι εγώ ήμουν στο Μαρούσι και τους κερδίζαμε, δεν φαντάζεστε τι γινόταν στο γήπεδο.

Ο καθένας θέλει να πιστεύει ότι επηρεάζει τα πράγματα, να εκφράσει τη γνώμη του, να πει “γιατί δεν παίρνεις αυτόν τον παίκτη…”. Κανείς όμως δεν μπορεί να γνωρίζει ποια είναι η χημεία μιας ομάδας και τι παίκτη χρειάζεται πραγματικά.

Έχω δεχτεί κριτική, για παράδειγμα, επειδή δεν πήραμε τον Ντινγουίντι. Είναι καλός παίκτης, δεν υπάρχει αμφιβολία. Παίζει στο 2-3. Τον χρειαζόταν όμως ο Ολυμπιακός, με το ρόστερ που έχει; Γιατί και η Μπάγερν αυτή τη στιγμή έχει οκτώ συνεχόμενες ήττες. Θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλα παραδείγματα, και δεν το λέω για να προσβάλω κανέναν.

Θέλω απλώς να πω ότι για να λειτουργήσει καλά μια ομάδα, υπάρχουν παράγοντες και παράμετροι που γνωρίζουν καλύτερα αυτοί που βρίσκονται μέσα σε αυτή. Ας δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς και στο τέλος να δούμε τι έχουμε καταφέρει».