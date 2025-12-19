Ντόρσεϊ: «Μαγειρεύω παϊδάκια με μπάρμπεκιου σος»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βιλερμπάν με 107-84 , στο ΣΕΦ για την 17η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αναφέρθηκε στη Flash interview στην προσωπική του απόδοση, καθώς και στον πανηγυρισμό που έχει καθιερώσει στα τελευταία παιχνίδια.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:
Για τη νίκη επί της Βιλερμπάν: «Νιώθω καλά που κερδίσαμε, που υπάρχει θετική ενέργεια. Πρέπει να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, μακάρι να ήταν το πρώτο σωστό βήμα αυτό.»
Για τον πανηγυρισμό του: «Μαγειρεύω παϊδάκια με μπάρμπεκιου σος. Αυτά τα βράδια μου δίνουν αυτοπεποίθηση, είναι μέρος του χαρακτήρα μου. Πρέπει να περνάμε καλά και να κερδίζουμε».
