Ολυμπιακός: Με σκούφους Άι Βασίλη το ΣΕΦ, ενόψει Βιλερμπάν
Ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την 17η αγωνιστική της EuroLeague.
Η «επίσημη» ΚΑΕ μέσω ανακοίνωσή της, κάλεσε τον κόσμο των «ερυθρολεύκων» να δώσει το «παρών» στο ΣΕΦ, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα στην τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση για την EuroLeague.
Μάλιστα το φαληρικό στάδιο, έχει γεμίσει με σκούφους Άι Βασίλη, για να δώσουν χριστουγεννιάτικο κλίμα στην αναμέτρηση με τους Γάλλους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Απόψε το ΣΕΦ γίνεται ερυθρόλευκο!
Στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της EuroLeague για το 2025 κόντρα στην Βιλερμπάν, η
@Piraeus_Bank και η VISA κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στους φιλάθλους μας, μοιράζοντας κόκκινους σκούφους σε όλο το γήπεδο.
Σας περιμένουμε στο ΣΕΦ για να πάρουμε τη νίκη και να τη γιορτάσουμε με τον σωστό τρόπο!»
