Παναθηναϊκός: Προσκάλεσε το τμήμα των γυναικών στο «Telekom Center», μετά την πρόκριση στο Βελιγράδι

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προσκάλεσε την ομάδα μπάσκετ γυναικών, στο «Telekom Center Athens», στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή μετά τη σπουδαία πρόκριση που πέτυχαν επί του Ερυθρού στη Σερβία.

Το τμήμα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης (18/12), στη Σερβία, επί του Ερυθρού με 69-68 και πήρε την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup Women.

Η «πράσινη» ΚΑΕ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης προσκάλεσε την ομάδα της Σελέν Ερντέμ, στον αγώνα με τον Ηρακλή (20/12, 18:15), προκειμένου να τις συγχαρούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μας για την πρόκρισή της στη φάση των 16 του EuroCup Γυναικών, έπειτα από τις δύο νίκες της επί του Ερυθρού Αστέρα.

Ερντέμ

Το Σάββατο, στον αγώνα με τον Ηρακλή (20/12, 18:15), η Σελέν Ερντέμ και οι αθλήτριές της θα βρεθούν στο Telekom Center Athens για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την μεγάλη τους επιτυχία.

 

Σας περιμένουμε όλους στο ‘σπίτι’ μας για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί το 2025 με την τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση της χρονιάς!

Κλείστε το εισιτήριό σας τώρα!».

