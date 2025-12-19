Eυχάριστα μαντάτα για τον Νίκολα Τόπιτς που ξεκίνησε να κάνει κάποιες ασκήσεις στην προθέρμανση. Ο Σέρβος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στους όρχεις.

Σοκ έχει προκαλέσει στο ΝΒΑ η αποκάλυψη ότι ο Νίκολα Τόπιτς, το νεαρό ταλέντο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις. Ο GM της ομάδας, Σαμ Πρέστι, ανέφερε πως είχε ξεκινήσει θεραπείες, με στόχο την πλήρη απομάκρυνση του όγκου.

Τα μαντάτα είναι ευχάριστα, αφού μερικές εβδομάδες μετά, συμμετείχε σε προπόνηση των Θάντερ μαζί με τους συμπαίκτες του στην ομάδα. Δεν μπήκε στις κανονικές προπονήσεις αλλά δοκίμασε κάποιες ασκήσεις πριν το ματς με τους Κλίπερς.

Ο Τόπιτς είχε επιλεγεί στο draft ενώ ήταν τραυματίας και δεν πρόλαβε να αγωνιστεί την σεζόν που πέρασε και η Οκλαχόμα έφτασε στον τίτλο.