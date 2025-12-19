Θάντερ: Η προπόνηση του Τόπιτς πριν το ματς με τους Κλίπερς
Σοκ έχει προκαλέσει στο ΝΒΑ η αποκάλυψη ότι ο Νίκολα Τόπιτς, το νεαρό ταλέντο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις. Ο GM της ομάδας, Σαμ Πρέστι, ανέφερε πως είχε ξεκινήσει θεραπείες, με στόχο την πλήρη απομάκρυνση του όγκου.
Τα μαντάτα είναι ευχάριστα, αφού μερικές εβδομάδες μετά, συμμετείχε σε προπόνηση των Θάντερ μαζί με τους συμπαίκτες του στην ομάδα. Δεν μπήκε στις κανονικές προπονήσεις αλλά δοκίμασε κάποιες ασκήσεις πριν το ματς με τους Κλίπερς.
Ο Τόπιτς είχε επιλεγεί στο draft ενώ ήταν τραυματίας και δεν πρόλαβε να αγωνιστεί την σεζόν που πέρασε και η Οκλαχόμα έφτασε στον τίτλο.
Just a few months ago, Nikola Topic started chemo after his cancer diagnosis and now he’s already back in training 💪🇷🇸— BasketNews (@BasketNews_com) December 19, 2025
Wishing him a speedy recovery and hoping to see him fully back soon 🙏 pic.twitter.com/OCd3kDEZhh
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.