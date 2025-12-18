Ο Κέντρικ Ναν, μίλησε αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του και αναφέρθηκε στο πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε στον αστράγαλό του πριν το ματς.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-82 , της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Κέντρικ Ναν, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του, για την κατάσταση του τραυματισμού του στον αστράγαλο και στο κίνητρό του να αγωνίζεται ακόμα και με πόνους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ναν:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό για την ικανότητά μου. Ήταν δύσκολο για μένα με τον αστράγαλό μου αλλά όταν έρχεται η ώρα του αγώνα κάνω ότι μπορώ. Είναι μεγάλα παιχνίδια τα τελευταία δύο, αυτό είναι το κίνητρό μου. Από τη στιγμή που είμαι καλά και δεν πάω με πατερίτσες, τότε θα παίζω. Από τη στιγμή που μπορώ αυτό θα κάνω.»

