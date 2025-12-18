Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Κάουνας για τις ανάγκες της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στη Ζάλγκιρις.

Μετά από μία απαιτητική «διαβολοβδομάδα» όπου ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2, πρώτα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας και έπειτα επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ εντός κι έχει μία ακόμα δύσκολη αποστολή που ακολουθεί.

Στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στο... κρύο Κάουνας όπου θα αντιμετωπίσουν την Ζάλγκιρις με στόχο να συνεχίσουν στα θετικά αποτελέσματα.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00.