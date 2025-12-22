Σορτς: «Όλοι πρέπει να βγουν μπροστά με την απουσία του Σλούκα»

Στην απουσία του Κώστα Σλούκα και στο ότι όλη η ομάδα πρέπει να βγει μπροστά, στάθηκε ο Τι Τζέι Σορτς πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις.

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε ενόψει της ερχόμενης αναμέτρησης απέναντι στη Ζάλγκιρις (23/12 - 20:00), για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague, τονίζοντας πως άπαντες στον Παναθηναϊκό πρέπει να βγουν μπροστά για να καλυφθεί η απουσία του Κώστα Σλούκα.

Οι δηλώσεις του Σορτς

«Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Θα είναι μια μεγάλη μάχη».

Για το αν είναι πρόκληση και κίνητρο να αντιμετωπίσουν τον Φρανσίσκο: «Σίγουρα, είναι μια πρόκληση. Δεν είναι έξτρα κίνητρο, προφανώς ξέρουμε ότι κάνει μια εκπληκτική σεζόν, άρα είναι πρόκληση για την ομάδα να βρει έναν τρόπο να τον περιορίσει».

Για την απουσία του Σλούκα και το αν πρέπει να βγει αυτός μπροστά: «Δεν είναι μόνο για εμένα, αλλά για όλη την ομάδα. Όλοι πρέπει να βγουν μπροστά, εγώ, ο Ναν, ο Γκραντ πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να πάρουμε τη νίκη»

Για το αν θα κάνουν δώρο στον Σλούκα τη νίκη: «Θα βλέπει από το σπίτι, οπότε ελπίζουμε να του χαρίσουμε τη νίκη».