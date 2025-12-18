Παναθηναϊκός: Αποθέωση για Άταμαν που έδειξε τις γροθιές του!
Ο Τούρκος προπονητής σήκωσε στο... πόδι το «Telekom Center Athens» μόλις έκανε την εμφάνισή του στο Glass Floor ενόψει του αγώνα με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστική της Euroleague.
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR αποθέωσαν τον Εργκίν Άταμαν, ο οποίος έδειξε με πάθος τις γροθιές του προκαλώντας πραγματικό ντελίριο. Κάτι που είχε αρκετό καιρό να κάνει κατά την εμφάνισή του πριν από το τζάμπολ του αγώνα.
Μάλιστα λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο έσπευσε να αγκαλιάσει και να μιλήσει στον προπονητή της Χάποελ και επί σειρά ετών βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Ιτούδη!
☘️🙌 Οι γροθιές του Αταμάν και το τετ α τετ του με τον Ιτούδη. pic.twitter.com/5rDB6xZcN8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 18, 2025
