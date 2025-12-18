Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το Ολυμπιακός - Βιλερμπάν (19/12, 21:15) και τόνισε πως η ομάδα χρειάζεται την στήριξη του κόσμο.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Βιλερμπάν το βράδυ της Παρασκευής στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το παιχνίδι στο ΣΕΦ και όχι μόνο.

Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε τόσο στην αναμέτρηση με την γαλλική ομάδα, όσο και στην ήττα από την Βαλένθια, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους, λέγοντας ότι «το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή».

Έχεις παρακολουθήσει την Βιλερμπάν φέτος; Ποιες οι σκέψεις σου για αυτήν;

«Έχω δει τον αγώνα της κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και αυτό που πιστεύω είναι ότι παίζουν πολύ καλύτερα από αυτό που λέει το ρεκόρ τους. Είναι πολύ αθλητικοί και έχουν ταλέντο, αλλά για να είμαι ειλικρινής έχει να κάνει με εμάς και το πώς θα παίξουμε. Δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε, αλλά το πώς παίζουμε».

Τι πρέπει να βελτιώσετε σχετικά με τον αγώνα με την Βαλένθια;

«Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι παίξαμε άσχημα, αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάχνουμε καλές συνήθειες στην άμυνα και να μοιράζουμε την μπάλα στην επίθεση. Και φυσικά να κερδίσουμε».

Θες να στείλεις κάποιο μήνυμα στους φιλάθλους μας;

«Να συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο τώρα και υπάρχουν λόγοι να είναι δυσαρεστημένοι αλλά το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Θα γίνουμε καλύτεροι πολύ σύντομα!».