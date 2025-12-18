Μπαρτζώκας: «Υπάρχει μια συζήτηση... Έχουμε δύο σκόρερ στην ίδια θέση και δύο φόργουορντ που είναι φοβεροί επιθετικά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στους σκόρερ που υπάρχουν στην ίδια θέση, αλλά και στους power forwards.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Βιλερμπάν την Παρασκευή (21:15) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day. Στάθηκε στους Μόρις και Έβανς, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην ικανότητα των Βεζένκοβ και Πίτερς.

«Είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έχουμε τον Έβανς. Ήταν 1.5 χρόνο και ήξερε το σύστημα της ομάδας. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε μπήκαμε σε επιλογές. Πήραμε τον Νιλικίνα. Η Παρτίζαν έκανε διαφορετική επίθεση σε σχέση με εμάς. Ήταν ο καλύτερος point guard που θα μπορούσαμε να βρούμε στην αγορά. Όταν δεν παίζει ο Γουόκαπ που ξέρει το παιχνίδι μας καλά, η ομάδα αντιμετωπίζει διάφορα θέματα για το πως πρέπει να κυκλοφορήσει η μπάλα. Έχουμε δύο σκόρερ που παίζουν στην ίδια θέση που έμαθαν να παίρνουν πολλές μπάλες. Και ο Σάσα και Άλεκ στο 4 που είναι καλοί σουτέρ και σκόρερ φοβεροί. Η ομάδα πρέπει να βρει τις ισορροπίες της και αυτό κοστίζει σε μεγάλα διάστημα που καταρέουμε και δεν παιζυμε καλά. Τρεις από τους 5 παίκτες της περσινής πεντάδας είναι έξω. Δεν είναι ίδιος ο Ολύμπιακός με πέρυσι κ ίσως χρειαστέι χρόνος» είπε για το συγκεκριμένο θέμα.

