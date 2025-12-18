Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της Euroleague
Σήμερα Πέμπτη (18/12) ξεκινά η 17η αγωνιστική της Euroleague με τέσσερις αναμετρήσεις. Η δράση ξεκινά στις 21:05 με το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια, που θα μεταδόθεί από το Nova Sports 6.
Στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ στο κλειστό του ΟΑΚΑ σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime. Στις 21:30 ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 5) και στις 21:45 το Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί (Nova Sports 4).
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Euroleague
- Mακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια (21:05, Nova Sports 6)
- Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Νοva Sports prime)
- Aρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε (21:30, Νοva Sports 5)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί (Νova Sports 4)
