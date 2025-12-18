Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών παιχνιδιών της Euroleague με το Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σήμερα Πέμπτη (18/12) ξεκινά η 17η αγωνιστική της Euroleague με τέσσερις αναμετρήσεις. Η δράση ξεκινά στις 21:05 με το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια, που θα μεταδόθεί από το Nova Sports 6.

Στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ στο κλειστό του ΟΑΚΑ σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime. Στις 21:30 ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 5) και στις 21:45 το Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί (Nova Sports 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Euroleague