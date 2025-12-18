Ο Τζαμπάρι Πάρκερ έγραψε DNP στην στατιστική του και ο προπονητής της Παρτίζαν εξήγησε τον λόγο που δεν τον χρησιμοποίησε ούτε λεπτό.

Η Παρτίζαν γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Βίρτους Μπολόνια με 68-86 στην «Belgrade Arena» και έγινε θέμα συζήτησης η μη χρησιμοποίηση του Τζαμπάρι Πάρκερ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Μίρκο Οτσόκολιτς, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα.

«Το ότι ο Τζαμπάρι δεν έπαιξε απόψε είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση. Είναι αποτέλεσμα της εντύπωσης που σχημάτισα από αυτά που είδα στην προπόνηση. Είναι η δική μου απόφαση και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να την εξηγήσω περαιτέρω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Παρτίζαν.

Όπως ανέφεραν τα σερβικά Μέσα, το μέλλον του Πάρκερ βρίσκεται στον αέρα και είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν και εφόσον θα ταξιδέψει στο Κάουνας για το ματς με την Ζάλγκιρις (19/12, 20:00).