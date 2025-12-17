Ο Νάντο Ντε Κολό αγωνίστηκε μόλις 8:38 απέναντι στην Μπάγερν, καθώς αποχώρησε με ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και δεν πέρασε στο παρκέ στο β' ημίχρονο.

Η Βιλερμπάν επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 76-74 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα ωστόσο ο Νάντο Ντε Κολό αποχώρησε έπειτα από 8:38 συμμετοχής.

Ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος ξεπέρασε τους 5.000 πόντους στην καριέρα του στη EuroLeague δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, βλέποντας το ματς από τον πάγκο.

Συγκεκριμένα, αποχώρησε στα 2:38 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι.

Στο διάστημα που αγωνίστηκε, είχε 8 πόντους με 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντοι, 1/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Φέτος μετράει 14. πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 11 συμμετοχές στη EuroLeague.

Η Βιλερμπάν έχει μπροστά της τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (19/12, 21:15).