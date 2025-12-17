Ντε Κολό: Τραυματίστηκε μετά από μόλις 8 λεπτά συμμετοχής
Η Βιλερμπάν επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 76-74 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα ωστόσο ο Νάντο Ντε Κολό αποχώρησε έπειτα από 8:38 συμμετοχής.
Ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος ξεπέρασε τους 5.000 πόντους στην καριέρα του στη EuroLeague δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, βλέποντας το ματς από τον πάγκο.
Συγκεκριμένα, αποχώρησε στα 2:38 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι.
Στο διάστημα που αγωνίστηκε, είχε 8 πόντους με 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντοι, 1/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Φέτος μετράει 14. πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 11 συμμετοχές στη EuroLeague.
Η Βιλερμπάν έχει μπροστά της τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (19/12, 21:15).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.