Ο Κέντρικ Ναν φιλοξενήθηκε στο «Gazz Floor by Novibet» και συνομίλησε με τον Ιωάννη Παπαπέτρου τον οποίο και εκθείασε για τις αναλύσεις του και για το γεγονός ότι μπορεί να τον κάνει να... γελάει.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εκείνος που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην 4η σερί του νίκη στην Euroleague με την οποία μπορεί να «φλερτάρει» ολοένα και περισσότερο με την εξάδα και τη συμμετοχή στα απευθείας Playoffs.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Μονακό και το τελικό 107-97, η κάμερα του «Gazz Floor by Novibet» βρέθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και αφού συνομίλησε με τον Κέντρικ Ναν, στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο προκειμένου να μιλήσει με τον μέχρι... πέρυσι συμπαίκτη του, Ιωάννη Παπαπέτρου.

«Τι έγινε αδερφέ μου; Είσαι πάντα ο άνθρωπός μου! Είναι πάντα ωραία να σε βλέπουμε στις εκπομπές. Χρειάζονται μπασκετικά μυαλά σαν το δικό σου» είπε ο Ναν στον Παπαπέτρου ο οποίος του είπε για το... στοίχημα που έχει βάλει. Δηλαδή ότι είναι από τους λίγους που μπορεί να τον κάνουν να γελάσει. Τι είπε ο Ναν γελώντας;

«Είναι 100% κερδισμένο το στοίχημα. Είσαι πιθανόν ένας από τους τρεις που μπορούν να το κάνουν. Είσαι ο άνθρωπός μου αδερφέ μου. Δεν με βλέπουν πολλοί να γελάω. Είσαι ένας από τους λίγους που το καταφέρνουν».