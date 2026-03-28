Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει το Super Cup της Superleague 2 ανάμεσα σε Καλαμάτα και Ηρακλή, με άρωμα Α' Εθνικής στο ΟΑΚΑ. Σέντρα στι1 18:30, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Action 24.

Στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας γυναικών, ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 στις 14:30.

Σήμερα ξεκινά και η 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τρία παιχνίδια. Στις 16:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Προμηθέα (ΕΡΤ2), την ίδια ώρα ο Κολοσσός φιλοξενεί τον Άρη (ΕΡΤ Sports 1) και, τέλος, στις 18:15 η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη με το Περιστέρι στη Sunel Arena (ΕΡΤ2).

Σπουδαίο ματς και στη Νovibet Volley League σήμερα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ντέρμπι «αιωνίων». Στις 20:30, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2.