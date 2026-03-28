Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θέτει άμεσα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν!

Όσοι είναι να σπεύσουν θα σπεύσουν και όσοι πρόλαβαν... πρόλαβαν! Αν μη τι άλλο αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 τα οποία θα τεθούν άμεσα σε κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν από τη Δευτέρα (30/3) να κλείσουν θέση για το «Telekom Center Athens» ενόψει της αμέσως επόμενης αγωνιστικής χρονιάς.

Φυσικά προτεραιότητα θα έχουν οι ήδη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και αναλόγως από τη ζήτηση και τις ανανεώσεις θα κινηθούν και οι διαδικασίες για τα υπόλοιπα διαθέσιμα διαρκείας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινώσει η διοίκηση του Παναθηναϊκού.