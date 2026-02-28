Σύμφωνα με έρευνα «3StepsBasket» ο Παναθηναϊκός έχει το πιο απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη μάχη του στη EuroLeague με ρεκόρ 16-13, καθώς βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας στη διοργάνωση με εννιά αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της regular season.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί για τους «πράσινους» σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το «3StepsBasket», είναι το πιο δύσκολο από όλες τις ομάδες αποδεικνύοντας πως το έργο του Εργκίν Άταμαν και της ομάδας του είναι ακόμη πιο απαιτητικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Strength of Schedule (SoS), οι αντίπαλοι που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός διαθέτουν μέσο ποσοστό νικών 59,06%, δηλαδή υψηλότερο από το δικό του.

Another Saturday.

Another EuroLeague Strength of Schedule post 🗞️



And here’s the headline:

Panathinaikos' winning record (55.17%) is lower than that of their future opponents (59.06%). pic.twitter.com/NyCsNpmw6F — 3StepsBasket (@3StepsBasket) February 28, 2026

Με απλά λόγια, οι «πράσινοι» πρόκειται να αντιμετωπίσουν ομάδες που κερδίζουν συχνότερα από τους ίδιους, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμά τους από τα πιο απαιτητικά στη διοργάνωση. Η διαφορά αυτή υπογραμμίζει τον βαθμό δυσκολίας της τελικής ευθείας, καθώς κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη μάχη για την κατάταξη και τα play offs.

Το υψηλό SoS λειτουργεί ως ένδειξη ότι ο Παναθηναϊκός καλείται να διατηρήσει ή και να βελτιώσει το ποσοστό του απέναντι σε αντιπάλους με ισχυρότερη στατιστικά παρουσία μέχρι στιγμής.

Το πρόγραμμα