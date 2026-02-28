Παναθηναϊκός: Έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα στη EuroLeague
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη μάχη του στη EuroLeague με ρεκόρ 16-13, καθώς βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας στη διοργάνωση με εννιά αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της regular season.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί για τους «πράσινους» σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το «3StepsBasket», είναι το πιο δύσκολο από όλες τις ομάδες αποδεικνύοντας πως το έργο του Εργκίν Άταμαν και της ομάδας του είναι ακόμη πιο απαιτητικό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Strength of Schedule (SoS), οι αντίπαλοι που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός διαθέτουν μέσο ποσοστό νικών 59,06%, δηλαδή υψηλότερο από το δικό του.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Οδεύει προς αλλαγή ώρας το ματς με τη Ζάλγκιρις, λόγω του αγώνα με την Μπέτις
Another Saturday.— 3StepsBasket (@3StepsBasket) February 28, 2026
Another EuroLeague Strength of Schedule post 🗞️
And here’s the headline:
Panathinaikos' winning record (55.17%) is lower than that of their future opponents (59.06%). pic.twitter.com/NyCsNpmw6F
Με απλά λόγια, οι «πράσινοι» πρόκειται να αντιμετωπίσουν ομάδες που κερδίζουν συχνότερα από τους ίδιους, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμά τους από τα πιο απαιτητικά στη διοργάνωση. Η διαφορά αυτή υπογραμμίζει τον βαθμό δυσκολίας της τελικής ευθείας, καθώς κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη μάχη για την κατάταξη και τα play offs.
Το υψηλό SoS λειτουργεί ως ένδειξη ότι ο Παναθηναϊκός καλείται να διατηρήσει ή και να βελτιώσει το ποσοστό του απέναντι σε αντιπάλους με ισχυρότερη στατιστικά παρουσία μέχρι στιγμής.
Το πρόγραμμα
- 30η αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
- 31η αγωνιστική (12/03, 21:30): Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις
- 32η αγωνιστική (12/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας
- 33η αγωνιστική (24/03, 18:00): Dubai BC - Παναθηναϊκός
- 34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό
- 35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- 38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.