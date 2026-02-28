Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το «έλα εδώ αγόρι μου» στον Γιόκιτς και ο... Hannibal
Οι Θάντερ επικράτησαν με 127-121 των Νάγκετς στην παράταση σε ένα παιχνίδι που ο Νίκολα Γιόκιτς.... τρελάθηκε μετά από χτύπημα του Ντορτ. Ένα... ύπουλο φάουλ του Καναδού τον σώριασε στο παρκέ με τον αντίπαλό του να διαμαρτύρεται για την αντίδραση του «Τζόκερ».
Ο Σέρβος όρμησε στον Ντορτ, ενώ φαινόταν εκτός ελέγχου έτοιμος να τα βάλει με ολόκληρη την ομάδα των Θάντερ αν χρειαστεί οδηγώντας την κατάσταση σε σύρραξη. Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και ηρέμησαν τα πνεύματα, με τους δύο παίκτες να δέχονται τεχνική.
Πάντως το συγκεκριμένο περιστατικό τράβηξε το ενδιαφέρον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που ανέβασε το περιστατικό με τον Joker και έγραψε στο instagram: «Ελα εδώ αγόρι μου… εδώ είναι τα κεντρικά». Mάλιστα ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων έβαλε μαζί και μια φωτογραφία του Άντονι Χόπκινς που έπαιξε τον... Hannibal.
Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play.— ESPN (@espn) February 28, 2026
Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM
