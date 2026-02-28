O Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση του έστειλε μήνυμα στον Νίκολα Γιόκιτς που... τρελάθηκε στο ματς με τους Θάντερ.

Οι Θάντερ επικράτησαν με 127-121 των Νάγκετς στην παράταση σε ένα παιχνίδι που ο Νίκολα Γιόκιτς.... τρελάθηκε μετά από χτύπημα του Ντορτ. Ένα... ύπουλο φάουλ του Καναδού τον σώριασε στο παρκέ με τον αντίπαλό του να διαμαρτύρεται για την αντίδραση του «Τζόκερ».

Ο Σέρβος όρμησε στον Ντορτ, ενώ φαινόταν εκτός ελέγχου έτοιμος να τα βάλει με ολόκληρη την ομάδα των Θάντερ αν χρειαστεί οδηγώντας την κατάσταση σε σύρραξη. Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και ηρέμησαν τα πνεύματα, με τους δύο παίκτες να δέχονται τεχνική.

Πάντως το συγκεκριμένο περιστατικό τράβηξε το ενδιαφέρον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που ανέβασε το περιστατικό με τον Joker και έγραψε στο instagram: «Ελα εδώ αγόρι μου… εδώ είναι τα κεντρικά». Mάλιστα ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων έβαλε μαζί και μια φωτογραφία του Άντονι Χόπκινς που έπαιξε τον... Hannibal.