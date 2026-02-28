Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Πανσερραϊκού με 88-60 και προετοιμάζεται για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινες» έκαναν επίδειξη δύναμης και επικράτησαν με 88-60 του Πανσερραϊκού, ο οποιος έτσι δεν μπόρεσε να μπει στην τετράδα. Kυριάρχησαν οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ.

Για τον Παναθηναϊκό η Οκοσούν είχε 25 πόντους με 13 ριμπάουντ. Πλέον το τριφύλλι θα βρει απέναντι του τον Ολυμπιακό με στόχο τους τελικούς της Α1 Γυναικών. Οι πράσινες έχουν πλεονέκτημα έδρας και θα προηγούνται με 2-0 νίκες. Στον τελικό περνάει όποιος φτάσει στις 4 νίκες.

Για την ομάδα των Σερρών, η Ρόνσιεκ είχ 17 πόντους αλλά δεν μπόρεσε να σώσει την ομάδα της από τη βαριά ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 10-27, 30-47, 39-68, 60-88