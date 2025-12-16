Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές της 16ης αγωνιστικής

Η 16η αγωνιστική της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και οι δημοσιογράφοι του Gazzetta παρουσιάζουν τις ομάδες τους στο νέο Euroleague Fantasy Rules powered by bwin.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει. Την ίδια ώρα, βέβαια, η αγωνιστική δράση στη Euroleague κορυφώνεται με... διαβολοβδομάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει «καυτή» διπλή αγωνιστική, αρχής γενομένης από την 16η «στροφή» που περιλαμβάνει πολύ απαιτητικές μονομαχίες για Ολυμπιακό (κόντρα στη Βαλένθια) και Παναθηναϊκό (κόντρα στη Φενέρμπαχτσε). Μονομαχίες που επεκτείνονται φυσικά και στο πεδίο του Euroleague Fantasy Challenge, presented by bwin!

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, Κωνσταντίνος Κωλαΐτης και Νίκος Δενδρινός παρουσιάζουν τις ομάδες τους και αναλύουν τις επιλογές πριν τη «διαβολοβδομάδα». Το τέλος της οποίας θα σημάνει και νέο παράθυρο απεριόριστων αλλαγών!

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY