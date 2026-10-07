Η αφιέρωση του Τζιοβάνι που ξετρέλανε τον Κώστα Καραπαπά

Ο Τζιοβάνι ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπάς, ο οποίος τον ευχαρίστησε στα social media.

Την Τετάρτη (7/10) στις 14:00 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη του Τζιοβάνι στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού, με τον Βραζιλιάνο αστέρα να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ξένους ποδοσφαιριστές που πάτησαν στα ελληνικά γήπεδα.

Ο ίδιος έχει επανέλθει στις τάξεις των Πειραιωτών από άλλο πόστο και ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Κώστας Καραπαπάς, αποκάλυψε στα social media ένα ιδιαίτερο δώρο που του έκανε ο άλλοτε επιθετικός.

Συγκεκριμένα, του πρόσφερε τη φανέλα της Σάντος, με την οποία είχε αγωνιστεί στο παρελθόν ο Τζιοβάνι, έχοντας πάνω την υπογραφή του αλλά και μία ιδιαίτερη αφιέρωση, με τον Καραπαπά να τον ευχαριστεί.