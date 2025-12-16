Ο Μοντέρο στο Gazzetta για το tweet του Φουρνιέ και Παναθηναϊκό: «Ναι, η νίκη στην Αθήνα ήταν μία δήλωση»

Ο Ζαν Μοντέρο μίλησε στο Gazzetta για το μπάσκετ της Βαλένθια, συμφωνώντας με τον Εβάν Φουρνιέ, ενώ θέλει πολύ να φτάσει στο Final Four τη φετινή σεζόν με τους Ισπανούς.

Κοιτάζοντας την κατάταξη της EuroLeague, μπορεί να ει κανείς τη Βαλένθια να φιγουράρει στις 10 νίκες. Μία ομάδα που μπορεί να μην την περίμεναν αρκετοί, αλλά σίγουρα μετά τη νίκη στο Telekom Center, απέναντι στον Παναθηναϊκό, έκανε το δικό της statement, πως ήρθε για να μείνει.

Σε ένα παιχνίδι που ο Ζαν Μοντέρο, ένας γκαρντ με πολύ μεγάλο potential, δεν πάτησε παρκέ. Οι Ισπανοί αριβάρουν ξανά στην Ελλάδα, για να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό (21:15, Live στο Gazzetta), με τον Μοντέρο να μιλά στο Gazzetta, δηλώνοντας έτοιμος να πατήσει ξανά παρκέ, μεταξύ άλλων.

«Είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Όχι στο 100%, αλλά είμαι καλά» αναφέρει ο ίδιος, που δε φορτώνει τον εαυτό του με έξτρα πίεση, παρότι οι προσδοκίες το καλοκαίρι για εκείνον ήταν πολύ υψηλές. «Δε βάζω προσδοκίες στον εαυτό μου. Απλώς προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ όταν μπαίνω στο γήπεδο. Και προφανώς, ερχόμενος από τραυματισμό, στο δεξί μου χέρι, είναι λίγο δύσκολο. Απλώς προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ κάθε φορά».

Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και το tweet του Φουρνιέ

Επιστρέφοντας στην αναμέτρηση της 5ης Δεκεμβρίου, εκεί όπου η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού. Ήταν τελικά μία... δήλωση για την παρέα που έχει φτιάξει ο Πέδρο Μαρτίνεθ; «Σίγουρα. Έχουμε δυναμική ως ομάδα. Χτίζουμε κάτι, δημιουργούμε κάτι μεγάλο ως σύνολο. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος που κερδίζουμε παιχνίδια. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα, να συνεχίσουμε να ανταγωνιζόμαστε και απλώς να είμαστε καλοί, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον ως ομάδα, και όλα θα πάνε καλά».

Ωστόσο, πέραν από τη μεγάλη νίκη της Βαλένθια, εκείνο το παιχνίδι ανάγκασε τον Εβάν Φουρνιέ να γράψει στο αγαπημένο του twitter. Συγκρίνοντας τη Βαλένθια με την περσινή Παρί, βάζοντας την υποσημείωση πως πρόκειται για ομάδα με πολύ περισσότερο ταλέντο.

Συμφωνεί με αυτό ο Ζαν Μοντέρο; «Έχουμε μια καλή ομάδα, ονόματα, καλούς ανθρώπους. Πιστεύω ότι έχουμε μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Προφανώς παίζουμε γρήγορα, όπως η περσινή Παρί. Αλλά νομίζω ότι πολλές ομάδες εισάγουν αυτό το στυλ παιχνιδιού στην Ευρώπη και αυτό είναι πολύ καλό»!

Το ταλέντο και το βάθος στο ρόστερ, που ανέφερε ο ίδιος, είναι απολύτως λογικό να βάζει ψηλά τον πήχη. Ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά η πορεία της Βαλένθια γεννά αισιοδοξία ακόμα και μέσα στις τάξεις της ομάδας. «Ελπίζω να φτάσουμε στο Final Four. Και προφανώς, σε ατομικό επίπεδο, να παραμείνουμε υγιείς και να αγωνιζόμαστε σε υψηλό επίπεδο. Όλα είναι πιθανά. Τα πάμε πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Ελπίζω οι τραυματισμοί να μας σεβαστούν ως ομάδα και να συνεχίσουμε υγιείς μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους και απλώς να συνεχίσουμε να ανταγωνιζόμαστε αυτές τις σπουδαίες ομάδες».

Watching Valencia is like watching an upgraded version of last year’s Paris team. Very dangerous team December 5, 2025

Προσδοκίες που ανεβαίνουν, όσο η περιφέρεια της Βαλένθια γράφει τρομερά νούμερα. Ντάριους Τόμπσον, Ομάρι Μουρ, Μπράνκου Μπάντιο, Κάμερον Τέιλορ είναι μπροστάρηδες, μαζί με τον Ζαν Μοντέρο. Πώς όμως είναι να παίζεις σε μία τόσο γεμάτη περιφέρεια;

«Είναι λίγο δύσκολο λόγω των λεπτών συμμετοχής… Προφανώς, όλοι θέλουν να παίζουν 30 λεπτά, αλλά όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις σπουδαίους παίκτες γύρω σου και υιοθετείς αυτή τη νοοτροπία, είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο να έχεις σπουδαίους παίκτες γύρω σου. Κάθε ομάδα πρέπει να “κουμπώσει” στις αλλαγές, γιατί προφανώς μια ομάδα που θέλει να πάει στο Final Four έχει πολύ ταλέντο. Πρέπει να είσαι καλός ίσως τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Πρέπει να έχεις φρέσκα πόδια».

Ο Μοντέρο κοιτάζει μπροστά για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

Το αποψινό παιχνίδι στο ΣΕΦ γίνεται αυτομάτως ιδιαίτερα κρίσιμο για τον Ολυμπιακό. Έγινε μάλλον, μετά την ήττα στη Βαρκελώνη την περασμένη εβδομάδα. Οι δύο διαδοχικές ήττες του Ολυμπιακού, βάζουν την πίεση στους Πειραιώτες, που θέλουν πάση θυσία τη νίκη.

«Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Αυτό φαίνεται και από την ιστορία του και πιστεύω ότι θα παραμείνει έτσι. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να είμαστε έτοιμοι για τις στιγμές με τα πάνω και τα κάτω. Μου αρέσουν τέτοια περιβάλλοντα (σ.σ. το ΣΕΦ, όπως και το T-Center). Νομίζω ότι βγάζουν τον καλύτερο εαυτό μου. Και προφανώς, το να ανταγωνίζεσαι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης είναι μια καλή στιγμή για να είσαι συγκεντρωμένος και να προσπαθήσεις να παίξεις σε υψηλό επίπεδο».

Οι απαιτήσεις του Μαρτίνεθ από τον Μοντέρο

Το άστρο του Μοντέρο έχει αρχίσει να λάμπει στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Εξ ου και η Βαλένθια τον «έδεσε» με συμβόλαιο και αυτός διανύει τη δεύτερη χρονιά του. Μετρώντας σε 10 παιχνίδια στην EuroLeague, 10.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ σε 19'34''.

Rookie για τη φετινή EuroLeague, αλλά ιδιαιτέρως... ξεψαρωμένος. «Νιώθω καλά, ξέρεις, γιατί η ομάδα μου κερδίζει. Κερδίζουμε παιχνίδια και ως ομάδα τα πάμε πολύ καλά, πιστεύω. Και προφανώς, παρακολουθώ την EuroLeague τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ξέρω ότι είναι σκληρή διοργάνωση, είναι δύσκολο να κερδίζεις παιχνίδια, είναι δύσκολο να ανταγωνίζεσαι. Οπότε, από τη στιγμή που ανταγωνίζεσαι και κερδίζεις παιχνίδια, από τη στιγμή που έχεις καλή νοοτροπία, θα είσαι εντάξει» τονίζει ο ίδιος.

Τι σκέφτεται ο ίδιος, ως προς τα όσα αναμένεται να κάνει στο παρκέ, πριν από παιχνίδια όπως αυτό με τον Ολυμπιακό; «Προφανώς, έχω στο μυαλό μου ότι έχουν σπουδαίους παίκτες, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά που πατάω στο παρκέ, απλώς προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ, να ανταγωνιστώ και να δείξω το ταλέντο μου. Θέλω να πω, απλώς παραμένω συγκεντρωμένος».

Αυτά περιμένει ο ίδιος από εκείνον. Τι περιμένει ο Πέδρο Μαρτίνεθ; Η απάντηση ήταν αφοπλιστική. «Προφανώς, άμυνα. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που λέει κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο» τόνισε χαμογελώντας ο Μοντέρο.

Ο οποίος έκλεισε με τις θύμησες που έχει από το ΣΕΦ, όταν δεν κατάφερε με την Εθνική ομάδα της χώρας του (σ.σ. Δομινικανή Δημοκρατία) να πάρει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συμμετέχοντας στο Προολυμπιακό του 2024.

Το πρώτο πράγμα που θα κάνει όταν πατήσει παρκέ; «Διαφορετικό περιβάλλον, ίσως. Δεν είχαμε το καλύτερο δυνατό σύνολο ως εθνική ομάδα και τώρα βρίσκομαι σε μια σπουδαία ομάδα. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω όταν πατήσω στο παρκέ. Θα παλέψω, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και θα προσπαθήσω να κερδίσω παιχνίδια».